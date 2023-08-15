DOLAR / TL FİYATI 15 AĞUSTOS 2023: Dolar ne kadar? Euro kaç TL? Döviz kuru canlı ve anlık takip ekranı

Dolar ve euro alış satış fiyatlarında son durum haftanın ikinci işlem gününde vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Birçok kişi döviz kuruna ilişkin güncel rakamları öğrenmek için arama motorlarında sorgulama yapıyor. 15 Ağustos 2023 Salı günü dolar ve euro alış - satış fiyatında son durum ile konuya ilişkin detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

DOLAR NE KADAR?

Dolar son kapanışını 27,0480 TL'den yaptı.

Dolar/TL kuru alış fiyatı 27.0452 liradan, satış fiyatı ise 27.0508 liradan işlem görüyor.

EURO KAÇ TL?

Yüzde 0.24'lük bir değişim yaşayan euro ise bugün yukarı ibreyi gösteriyor.

Bir önceki kapanışını 29.5386 TL'den yapan euro şu anda 29.5327 TL alış ve 29.5446 TL satış fiyatına sahip.

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