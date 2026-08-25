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Bakan Kurum’dan Hataylı esnaf paylaşımı! "Hatay’da açılan kepenkler yeniden başlayan hayatın sesi oluyor"

Asrın Felaketi’nde ağır yıkıma uğrayan Hatay’da Atatürk Caddesi, TOKİ ve Emlak Konut GYO iş birliği ile yeniden ayağa kaldırıldı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından Atatürk Caddesi’nde yeniden siftah yapan esnaf Hüseyin Ekenel’in görüntülerini paylaştı.

Bakan Kurum’dan Hataylı esnaf paylaşımı! "Hatay’da açılan kepenkler yeniden başlayan hayatın sesi oluyor"
Cansu Çamcı

6 Şubat 2023 Kahramanmaraş merkezli depremlerde Hatay ağır yıkıma uğradı. Asrın İnşa Seferberliği kapsamında kentte 133 bin 685 konut, 12 bin 868 köy evi, 7 bin 202 iş yeri olmak üzere toplam 153 bin 755 bağımsız bölüm teslim edildi.

Bakan Kurum’dan Hataylı esnaf paylaşımı! "Hatay’da açılan kepenkler yeniden başlayan hayatın sesi oluyor" 1

Deprem bölgesinde en fazla bağımsız bölümün inşa edildiği kent olan Hatay’da Atatürk Caddesi de Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na bağlı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) ve Emlak Konut GYO iş birliği ile yeniden ayağa kaldırıldı. 4 bin 121’i konut, 1.812’si iş yeri ve ofis olmak üzere toplam 5 bin 933 bağımsız bölüm inşa edildi. Yeni ev ve iş yerlerine taşınan vatandaşların ardından Atatürk Caddesi’nde hayat yeniden başladı.

Bakan Kurum’dan Hataylı esnaf paylaşımı! "Hatay’da açılan kepenkler yeniden başlayan hayatın sesi oluyor" 2

BAKAN KURUM: BU MUTLULUĞUN TARİFİ YOK

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından Atatürk Caddesi’nde esnaflık yapan 20 yaşındaki Hüseyin Ekenel’in görüntülerini paylaştı. Bakan Kurum mesajında, “Hatay’da artık açılan kepenkler, yeniden başlayan hayatın ve büyüyen umudun sesi oluyor. Hüseyin kardeşimiz dükkânına her gün huzurla giriyor ya, inanın bu mutluluğun tarifi yok” ifadelerine yer verdi.

Bakan Kurum’dan Hataylı esnaf paylaşımı! "Hatay’da açılan kepenkler yeniden başlayan hayatın sesi oluyor" 3

“‘BURASI İFLAH OLMAZ’ DİYE DÜŞÜNDÜK AMA ÇOK ŞÜKÜR YANILDIK”

Depremzede Hüseyin Ekenel, deprem zamanı yaşadıklarını şöyle anlattı: Deprem olduğu zamanlar ‘Artık esnaflık bitti bu memlekette, esnaf olunmaz. Ev, tutulacak iş yeri kalmadı. Artık burası iflah olmaz, burada yaşam olmaz’ diye düşündük. Ama çok şükür yanıldık. İyi ki de yanılmışız. Buraya döndüğümde baya bir mutlu oldum. Cumhuriyet Mahallesi, Esentepe, Ekinci Mahallesi, 75. Yıl Bulvarı baya bir değişmiş, şok oldum. Hatay yeniden ayağa kalkıyor.

Bakan Kurum’dan Hataylı esnaf paylaşımı! "Hatay’da açılan kepenkler yeniden başlayan hayatın sesi oluyor" 4

“HATAY EKONOMİSİNE CAN SUYU OLACAK”

Çalışmaların çok hızlı ilerlediğini belirten Ekenel, “Biz 10 seneyi göze almıştık. Ama çok hızlı bir çalışma yapıldı. Sağ olsun devletimiz de bizim elimizden tuttu. Devletin desteği her zaman için var. Yeniden ayağa kaldırıyoruz Atatürk Caddesi'ni, yeniden canlandırıyoruz. Eski konumuna tekrar getirmek istiyoruz. Eski esnaf da buraya geliyor. Eskisi gibi olur diye düşünüyordum ama eskisinden de iyi olacağına çok eminim” dedi. Ekenel diğer meslektaşlarını da bir an önce yeni iş yerlerine taşınmaya davet etti: Esnaf halkımız tekrar gelsin buraya. Burada tekrar bir canlılık olsun. Burayı tekrardan ayağa kaldıralım. Burası Hatay ekonomisine can suyu olacak. Hatay halkına bir ışık olduk burası. Allah'ın izniyle Hatay halkına da Hatay esnafına da bir ışık olarak devam edeceğiz.

Bakan Kurum’dan Hataylı esnaf paylaşımı! "Hatay’da açılan kepenkler yeniden başlayan hayatın sesi oluyor" 5

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Hatay Murat Kurum
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