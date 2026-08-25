Elektrikli otomobilde yeni rekor! 2 dakikada 10 bin sipariş aldı

SAIC bünyesindeki MG, yeni amiral gemisi sedanı MG 07 ile Çin pazarına hızlı bir giriş yaptı. 21 Ağustos Cuma günü yerel saatle 19.00’da kesin siparişe açılan otomobil, iki dakika dolmadan 10 bin sipariş barajını geçti.

Markanın önceki rekoru MG4’e aitti. Elektrikli hatchback modelin 10 bin kesin siparişe ulaşması 39 dakika 37 saniye sürmüştü. MG 07 ise aynı rakama 1 dakika 57 saniyede ulaşarak markanın yeni rekorunu kırdı.

MG’nin sipariş verilerinde en dikkat çekici ayrıntılardan biri, müşterilerin uzun menzilli versiyonlara yönelmesi oldu. 800 kilometrenin üzerinde menzil sunan seçenekler, toplam siparişlerin yüzde 45’inden fazlasını oluşturdu.

Burada söz konusu rakamların iade edilebilir bir ön rezervasyondan farklı olduğunu belirtmek gerekiyor. Kesin siparişlerde müşteriler araçlarının konfigürasyonunu onaylıyor ve daha katı para iadesi şartlarını kabul ediyor. Bu nedenle açıklanan sayı, gerçek satın alma niyetini ön siparişlerden daha güçlü şekilde yansıtıyor.

İLK GÜN 45 BİN ÖN SİPARİŞ TOPLADI

MG Genel Müdürü Chen Cui’nin verdiği bilgilere göre MG 07, tanıtıldığı ilk gün 45 bin ön sipariş aldı. Bu sayı ertesi gün 59 bine yükseldi.Yeni modelin gördüğü yoğun ilgi, MG’nin satış ve teslimat sistemini de baskı altına almış durumda. Marka, daha önce MG4’te yaşanan uzun teslimat sürelerinin tekrarlanmaması için MG 07’nin lansmanından önce satış ağını ve tedarik kapasitesini genişletti.

845 KİLOMETREYE KADAR MENZİL SUNUYOR

MG 07’nin tamamen elektrikli versiyonlarında 610, 650 ve 845 kilometrelik üç farklı CLTC menzil seçeneği bulunuyor. Giriş seviyesindeki elektrikli modeller 67 kWh batarya ve 400 voltluk elektrik mimarisi kullanıyor. Serinin zirvesindeki uzun menzilli versiyonda ise CATL tarafından üretilen 91 kWh kapasiteli batarya ile 800 voltluk yüksek gerilim mimarisi görev yapıyor.

CLTC ölçüm standardına göre 845 kilometre menzil vadeden bu versiyon, 5C hızlı şarj teknolojisini destekliyor. Uygun şarj istasyonunda bataryanın yüzde 30’dan yüzde 80 doluluğa ulaşması yaklaşık 12 dakika sürüyor.

320 BEYGİR GÜÇ VE 5,9 SANİYELİK HIZLANMA

Uzun menzilli MG 07’de 235 kW, yani yaklaşık 320 beygir güç üreten elektrik motoru bulunuyor. Otomobil, 0’dan 100 km/s hıza 5,9 saniyede ulaşabiliyor.

MG 07 yalnızca tamamen elektrikli motor seçenekleriyle sınırlı değil. Şarj edilebilir hibrit versiyon, CLTC standardına göre 245 kilometre tamamen elektrikli menzil sunuyor. Benzinli motor ve dolu batarya birlikte kullanıldığında toplam menzil 1.745 kilometreye kadar çıkıyor. Model ailesinde elektrikli ve şarj edilebilir hibrit olmak üzere toplam yedi farklı versiyon bulunuyor.

MG 07 FİYATI NE KADAR?

MG 07’nin Çin’deki lansmana özel fiyatları 105.900 ile 156.900 yuan (yaklaşık 15.750 dolar ila 23.350 dolar) arasında değişiyor.

650 kilometre menzilli elektrikli versiyonun teslimatlarına ağustos sonunda başlanacak. 91 kWh bataryaya ve 845 kilometrelik açıklanan menzile sahip üst versiyonun müşterilere teslimatı ise ekim ayında başlayacak.

MG 07’nin Çin dışındaki pazarlarda satışa çıkıp çıkmayacağı henüz açıklanmadı. Modelin Türkiye’ye gelmesi durumunda versiyon seçenekleri ve fiyatı da ayrıca netleşecek.