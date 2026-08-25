FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Otomotiv

Elektrikli otomobilde yeni rekor! 2 dakikada 10 bin sipariş aldı

MG’nin Çin’de satışa çıkardığı yeni fastback modeli MG 07, siparişlerin açılmasından yalnızca 1 dakika 57 saniye sonra 10 bin kesin siparişe ulaştı. Tamamen elektrikli ve şarj edilebilir hibrit seçeneklerle sunulan model, 845 kilometreye varan menzili ve yaklaşık 750.000 TL’den başlayan fiyatıyla dikkat çekiyor.

Elektrikli otomobilde yeni rekor! 2 dakikada 10 bin sipariş aldı
Cansu Çamcı

SAIC bünyesindeki MG, yeni amiral gemisi sedanı MG 07 ile Çin pazarına hızlı bir giriş yaptı. 21 Ağustos Cuma günü yerel saatle 19.00’da kesin siparişe açılan otomobil, iki dakika dolmadan 10 bin sipariş barajını geçti.

Markanın önceki rekoru MG4’e aitti. Elektrikli hatchback modelin 10 bin kesin siparişe ulaşması 39 dakika 37 saniye sürmüştü. MG 07 ise aynı rakama 1 dakika 57 saniyede ulaşarak markanın yeni rekorunu kırdı.

MG’nin sipariş verilerinde en dikkat çekici ayrıntılardan biri, müşterilerin uzun menzilli versiyonlara yönelmesi oldu. 800 kilometrenin üzerinde menzil sunan seçenekler, toplam siparişlerin yüzde 45’inden fazlasını oluşturdu.

Burada söz konusu rakamların iade edilebilir bir ön rezervasyondan farklı olduğunu belirtmek gerekiyor. Kesin siparişlerde müşteriler araçlarının konfigürasyonunu onaylıyor ve daha katı para iadesi şartlarını kabul ediyor. Bu nedenle açıklanan sayı, gerçek satın alma niyetini ön siparişlerden daha güçlü şekilde yansıtıyor.

İLK GÜN 45 BİN ÖN SİPARİŞ TOPLADI

MG Genel Müdürü Chen Cui’nin verdiği bilgilere göre MG 07, tanıtıldığı ilk gün 45 bin ön sipariş aldı. Bu sayı ertesi gün 59 bine yükseldi.Yeni modelin gördüğü yoğun ilgi, MG’nin satış ve teslimat sistemini de baskı altına almış durumda. Marka, daha önce MG4’te yaşanan uzun teslimat sürelerinin tekrarlanmaması için MG 07’nin lansmanından önce satış ağını ve tedarik kapasitesini genişletti.

Elektrikli otomobilde yeni rekor! 2 dakikada 10 bin sipariş aldı 1

845 KİLOMETREYE KADAR MENZİL SUNUYOR

MG 07’nin tamamen elektrikli versiyonlarında 610, 650 ve 845 kilometrelik üç farklı CLTC menzil seçeneği bulunuyor. Giriş seviyesindeki elektrikli modeller 67 kWh batarya ve 400 voltluk elektrik mimarisi kullanıyor. Serinin zirvesindeki uzun menzilli versiyonda ise CATL tarafından üretilen 91 kWh kapasiteli batarya ile 800 voltluk yüksek gerilim mimarisi görev yapıyor.

CLTC ölçüm standardına göre 845 kilometre menzil vadeden bu versiyon, 5C hızlı şarj teknolojisini destekliyor. Uygun şarj istasyonunda bataryanın yüzde 30’dan yüzde 80 doluluğa ulaşması yaklaşık 12 dakika sürüyor.

Elektrikli otomobilde yeni rekor! 2 dakikada 10 bin sipariş aldı 2

320 BEYGİR GÜÇ VE 5,9 SANİYELİK HIZLANMA

Uzun menzilli MG 07’de 235 kW, yani yaklaşık 320 beygir güç üreten elektrik motoru bulunuyor. Otomobil, 0’dan 100 km/s hıza 5,9 saniyede ulaşabiliyor.

MG 07 yalnızca tamamen elektrikli motor seçenekleriyle sınırlı değil. Şarj edilebilir hibrit versiyon, CLTC standardına göre 245 kilometre tamamen elektrikli menzil sunuyor. Benzinli motor ve dolu batarya birlikte kullanıldığında toplam menzil 1.745 kilometreye kadar çıkıyor. Model ailesinde elektrikli ve şarj edilebilir hibrit olmak üzere toplam yedi farklı versiyon bulunuyor.

MG 07 FİYATI NE KADAR?

MG 07’nin Çin’deki lansmana özel fiyatları 105.900 ile 156.900 yuan (yaklaşık 15.750 dolar ila 23.350 dolar) arasında değişiyor.
650 kilometre menzilli elektrikli versiyonun teslimatlarına ağustos sonunda başlanacak. 91 kWh bataryaya ve 845 kilometrelik açıklanan menzile sahip üst versiyonun müşterilere teslimatı ise ekim ayında başlayacak.

MG 07’nin Çin dışındaki pazarlarda satışa çıkıp çıkmayacağı henüz açıklanmadı. Modelin Türkiye’ye gelmesi durumunda versiyon seçenekleri ve fiyatı da ayrıca netleşecek.

Yeni müşterilere özel %1,99 faizli 50.000 TL fırsatı

Yeni müşterilere özel %1,99 faizli 50.000 TL fırsatı
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Fiyatlar düştü, kapış kapış gitti: 200 TL'yi gören koştuFiyatlar düştü, kapış kapış gitti: 200 TL'yi gören koştu
İflasın eşiğinde! 40 yıllık dev zeytin markasına konkordato kararıİflasın eşiğinde! 40 yıllık dev zeytin markasına konkordato kararı

Anahtar Kelimeler:
Otomobil
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Gülistan Doku soruşturmasında çarpıcı iddia! Tam 8 gün sonra oraya gitti

Gülistan Doku soruşturmasında çarpıcı iddia! Tam 8 gün sonra oraya gitti

Aylardır gizli olarak tutuluyordu! Netanyahu canlı yayında açıkladı

Aylardır gizli olarak tutuluyordu! Netanyahu canlı yayında açıkladı

Kocaelispor-Amedspor maçında tribünleri ayağa kaldıran an!

Kocaelispor-Amedspor maçında tribünleri ayağa kaldıran an!

Sosyal medya fenomeni "Rıdvan Abi" tutuklandı

Sosyal medya fenomeni "Rıdvan Abi" tutuklandı

BİM'e portatif sauna geliyor! 1-2 Eylül 2026 BİM kataloğu

BİM'e portatif sauna geliyor! 1-2 Eylül 2026 BİM kataloğu

5 ay önce evini satıp 1 kilo altın almıştı: İşte son yükselişten sonra kazancı

5 ay önce evini satıp 1 kilo altın almıştı: İşte son yükselişten sonra kazancı

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.