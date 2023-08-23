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DOLAR / TL FİYATI 23 AĞUSTOS 2023: Dolar ne kadar? Euro kaç TL? Döviz kuru canlı takip ekranı

23.08.2023 06:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Güncel dolar ve euro kuru merak ediliyor. Son dönemde döviz kurunda yaşanan değişimler nedeniyle milyonlarca kişi dolar fiyatlarını yakından takip ediyor. Peki, 23 Ağustos 2023 Çarşamba günü dolar ne kadar? Euro kaç TL? İşte dolar ve euro alış - satış fiyatları...

DOLAR / TL FİYATI 23 AĞUSTOS 2023: Dolar ne kadar? Euro kaç TL? Döviz kuru canlı takip ekranı

Dolar ve euro kuru haftanın üçüncü işlem gününde vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Birçok kişi arama motorlarında güncel rakamları araştırıyor. 23 Ağustos 2023 Çarşamba günü geçerli olan dolar ve euro alış fiyatlarına haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte dolar ve euroda son durum...

dolar

23 AĞUSTOS DOLAR NE KADAR OLDU?

Dolar son kapanışını 27.1958 TL'den yaptı.

Dolar/TL kuru alış fiyatı 27.1931 liradan, satış fiyatı ise 27.1986 liradan işlem görüyor.

euro

EURO NE KADAR?

Yüzde 0.21'lik bir değişim yaşayan euro ise bugün yukarı ibreyi gösteriyor.

Bir önceki kapanışını 29.5412, TL'den yapan euro şu anda 29.5381 TL alış ve 29.5443 TL satış fiyatına sahip.

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