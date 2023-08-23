DOLAR / TL FİYATI 23 AĞUSTOS 2023: Dolar ne kadar? Euro kaç TL? Döviz kuru canlı takip ekranı

Dolar ve euro kuru haftanın üçüncü işlem gününde vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Birçok kişi arama motorlarında güncel rakamları araştırıyor. 23 Ağustos 2023 Çarşamba günü geçerli olan dolar ve euro alış fiyatlarına haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte dolar ve euroda son durum...

23 AĞUSTOS DOLAR NE KADAR OLDU?

Dolar son kapanışını 27.1958 TL'den yaptı.

Dolar/TL kuru alış fiyatı 27.1931 liradan, satış fiyatı ise 27.1986 liradan işlem görüyor.

EURO NE KADAR?

Yüzde 0.21'lik bir değişim yaşayan euro ise bugün yukarı ibreyi gösteriyor.

Bir önceki kapanışını 29.5412, TL'den yapan euro şu anda 29.5381 TL alış ve 29.5443 TL satış fiyatına sahip.

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