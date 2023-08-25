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DOLAR / TL FİYATI 25 AĞUSTOS 2023: Dolar ne kadar? Euro kaç TL? Döviz kuru canlı takip ekranı

25.08.2023 07:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dolar ve euro kurunda son durum merak konusu oldu. Son dönemde döviz kurunda yaşanan değişimler nedeniyle milyonlarca kişi dolar fiyatlarını yakından takip ediyor. Peki, 25 Ağustos 2023 Cuma günü dolar ne kadar? Euro kaç TL? İşte dolar ve euro alış - satış fiyatları ile döviz kuru canlı takip ekranı...

DOLAR / TL FİYATI 25 AĞUSTOS 2023: Dolar ne kadar? Euro kaç TL? Döviz kuru canlı takip ekranı

Dolar ve euro kuru haftanın son işlem gününde vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Birçok kişi arama motorlarında güncel rakamları araştırıyor. 25 Ağustos 2023 Cuma günü dolar ne kadar oldu, euro ne kadar? Döviz kurundaki en güncel gelişmeleri, dolar alım ve satım fiyatlarını haberimizden takip edebilirsiniz.

dolar

25 AĞUSTOS DOLAR NE KADAR OLDU?

Dolar son kapanışını 25.9935 TL'den yaptı.

Dolar/TL kuru alış fiyatı 25.9887 liradan, satış fiyatı ise 25.9984 liradan işlem görüyor.

euro

EURO NE KADAR?

Yüzde 0.70'lik bir değişim yaşayan euro ise bugün yukarı ibreyi gösteriyor.

Bir önceki kapanışını 28.0360, TL'den yapan euro şu anda 28.0289 TL alış ve 28.0431 TL satış fiyatına sahip.

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