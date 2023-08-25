DOLAR / TL FİYATI 25 AĞUSTOS 2023: Dolar ne kadar? Euro kaç TL? Döviz kuru canlı takip ekranı

Dolar ve euro kuru haftanın son işlem gününde vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Birçok kişi arama motorlarında güncel rakamları araştırıyor. 25 Ağustos 2023 Cuma günü dolar ne kadar oldu, euro ne kadar? Döviz kurundaki en güncel gelişmeleri, dolar alım ve satım fiyatlarını haberimizden takip edebilirsiniz.

25 AĞUSTOS DOLAR NE KADAR OLDU?

Dolar son kapanışını 25.9935 TL'den yaptı.

Dolar/TL kuru alış fiyatı 25.9887 liradan, satış fiyatı ise 25.9984 liradan işlem görüyor.

EURO NE KADAR?

Yüzde 0.70'lik bir değişim yaşayan euro ise bugün yukarı ibreyi gösteriyor.

Bir önceki kapanışını 28.0360, TL'den yapan euro şu anda 28.0289 TL alış ve 28.0431 TL satış fiyatına sahip.

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