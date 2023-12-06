DOLAR / TL FİYATI 6 ARALIK 2023: Dolar ne kadar, euro kaç TL? Döviz kuru anlık takip ekranı

Dolar ve euroda son durum vatandaşlar tarafından merak edildi. Bugün geçerli olan dolar ve euro alış satış fiyatları ise arama motorlarında sorgulanıyor. İşte 6 Aralık 2023 Çarşamba günü dolar ve euroda son durum...

DOLAR ALIŞ - SATIŞ FİYATI

Dolar önceki kapanışını 28.8873 TL'den yaptı.

Dolar/TL kuru alış fiyatı 28.8799 liradan, satış fiyatı ise 28.8948 liradan işlem görüyor.

EURO NE KADAR?

Yüzde 0.17'lik bir değişim yaşayan euro ise bugün yukarı ibreyi gösteriyor.

Bir önceki kapanışını 31.2315 TL'den yapan euro şu anda 31.1941 TL alış ve 31.2690 TL satış fiyatına sahip.

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