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DOLAR / TL FİYATI 6 EYLÜL 2023: Bugün dolar ne kadar? Euro kaç TL? Döviz kuru canlı takip ekranı

06.09.2023 06:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dolar ve euro alış satış fiyatlarında son durum haftanın ikinci işlem gününde, vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Birçok kişi internette araştırma yapıyor. Peki, dolar ne kadar, euro kaç TL? İşte 6 Eylül 2023 Çarşamba günü dolar ve euro alış - satış fiyatında son durum ile döviz kuru canlı takip ekranı...

DOLAR / TL FİYATI 6 EYLÜL 2023: Bugün dolar ne kadar? Euro kaç TL? Döviz kuru canlı takip ekranı

Güncel dolar ve euro kuru haftanın üçüncü işlem gününde merak edildi. Son dönemde dolar ve euroda yaşanan değişimler sebebiyle milyonlarca kişi güncel alış - satış fiyatlarına ilişkin arama motorlarında sorgulama yapıyor. İşte 6 Eylül 2023 Çarşamba günü itibarıyla dolar ve euro fiyatlarında son durum...

dolar

DOLAR NE KADAR OLDU?

Dolar son kapanışını 26.7616 TL 'den yaptı.

Dolar/TL kuru alış fiyatı 26.7572 liradan, satış fiyatı ise 26.7661 liradan işlem görüyor.

euro

EURO NE KADAR?

Yüzde 0.49'luk bir değişim yaşayan euro ise bugün yukarı ibreyi gösteriyor.

Bir önceki kapanışını 28.7671 TL'den yapan euro şu anda 28.7193 TL alış ve 28.8151 TL satış fiyatına sahip.

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