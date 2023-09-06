DOLAR / TL FİYATI 6 EYLÜL 2023: Bugün dolar ne kadar? Euro kaç TL? Döviz kuru canlı takip ekranı

Güncel dolar ve euro kuru haftanın üçüncü işlem gününde merak edildi. Son dönemde dolar ve euroda yaşanan değişimler sebebiyle milyonlarca kişi güncel alış - satış fiyatlarına ilişkin arama motorlarında sorgulama yapıyor. İşte 6 Eylül 2023 Çarşamba günü itibarıyla dolar ve euro fiyatlarında son durum...

DOLAR NE KADAR OLDU?

Dolar son kapanışını 26.7616 TL 'den yaptı.

Dolar/TL kuru alış fiyatı 26.7572 liradan, satış fiyatı ise 26.7661 liradan işlem görüyor.

EURO NE KADAR?

Yüzde 0.49'luk bir değişim yaşayan euro ise bugün yukarı ibreyi gösteriyor.

Bir önceki kapanışını 28.7671 TL'den yapan euro şu anda 28.7193 TL alış ve 28.8151 TL satış fiyatına sahip.

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