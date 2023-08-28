DOLAR / TL FİYATI SON DAKİKA 28 AĞUSTOS 2023: Dolar ne kadar? Euro kaç TL? Döviz kuru canlı takip ekranı

Güncel dolar ve euro kuru haftanın ilk işlem gününde merak edildi. Son dönemde dolar ve euroda yaşanan değişimler sebebiyle milyonlarca kişi güncel alış - satış fiyatlarına ilişkin internette sorgulama yapıyor. İşte 28 Ağustos 2023 Pazartesi günü itibarıyla dolar ve euro fiyatları...

28 AĞUSTOS DOLAR NE KADAR OLDU?

Dolar son kapanışını 26.4648 TL 'den yaptı.

Dolar/TL kuru alış fiyatı 26.4091 liradan, satış fiyatı ise 26.5707 liradan işlem görüyor.

EURO NE KADAR?

Yüzde 0.14'lük bir değişim yaşayan euro ise bugün aşağı ibreyi gösteriyor.

Bir önceki kapanışını 28.5912 TL'den yapan euro şu anda 28.5313 TL alış ve 28.6513 TL satış fiyatına sahip.

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