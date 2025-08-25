FİNANS

Dolar/TL ne kadardan işlem görüyor?

Dolar/TL, haftaya yükselişle başlamasının ardından 41,0020 seviyesinden işlem görüyor.

Dolar/TL ne kadardan işlem görüyor?

Cuma günü dar bantta hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışının hemen üzerinde 40,9360'tan tamamlamıştı. Dolar/TL, bugün saat 09.15 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,2 üzerinde, 41,0020'den işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,1 artışla 48,0470'ten, sterlin/TL ise yüzde 0,1 düşüşle 55,4700'den satılıyor.
Dolar endeksi yüzde 0,2 artışla 97,9 seviyesinde bulunuyor.

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell geçen hafta cuma günü Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu'nda yaptığı konuşmada faiz indirimi sinyali verdi.

Dolar/TL ne kadardan işlem görüyor? 1

DOLAR ENDEKSİ DEĞER KAYBETTİ

Powell'in güvercin mesajları sonrası bankanın eylülde faiz indirimine gidebileceği beklentisinin yükselmesi dolar endeksinin değer kaybetmesine neden oldu. Kısa vadede enflasyona yönelik risklerin yukarı yönlü, istihdama yönelik risklerin ise aşağı yönlü olduğunu bildiren Powell'ın açıklamalarının ardından para piyasalarında bankanın eylül ayında yüzde 87 ihtimalle 25 baz puanlık bir faiz indirimine gideceği fiyatlanıyor.

Bu hafta Fed'in enflasyon göstergesi olarak dikkate aldığı çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi verilerinin yatırımcıların odağına yerleştiğini vurgulayan analistler, söz konusu verilerden alınacak sinyallerin piyasaların yönü üzerinde etkili olacağını söyledi.

Analistler, bugün yurt içinde reel kesim güven endeksi, imalat sanayi kapasite kullanım oranı, yurt dışında ise ABD'de inşaat izinleri, Chicago Fed ulusal aktivite endeksi ve Dallas Fed imalat sanayi endeksinin takip edileceğini belirtti.
DÖVİZ FİYATLARI Tümü  
Döviz
Alış
Satış
Değişim
Saat
Amerikan Doları
41,00
41,00
% 0.03
10:00
Euro
48,06
48,07
% -0.04
10:00
İngiliz Sterlini
55,47
55,48
% -0.1
10:00
Avustralya Doları
26,64
26,66
% 0.16
10:00
İsviçre Frangı
51,09
51,12
% -0.06
10:00
Rus Rublesi
0,51
0,51
% 0.22
10:00
Çin Yuanı
5,73
5,73
% 0.19
10:00
İsveç Kronu
4,31
4,31
% -0.2
10:00
