Dolar:TL'nin bugünkü değer kaybını ekonomistler nasıl yorumladı?

Dolar/TL, Türkiye'de devam eden enflasyon-para politikası endişeleri ve doların küresel çapta değer kazanmasıyla birlikte yeni tarihi zirve olan 10 seviyesinin üzerindeki seyrini sürdürüyor.Dolar/TL, bugün 10,25 seviyesini test etti.Türk Lirası'nın bugünkü değer kaybı, yerli ve yabancı ekonomistlerin gündemindeydi.

Eski Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başekonomisti Hakan Kara, "Döviz kuru ve enflasyonu raydan çıkarıp sonra 'vatandaşı enflasyona ezdirmeyeceğiz' demenin hiçbir anlamı yok" paylaşımında bulundu.

Kara, bunun "Kamyonla vatandaşın üzerinden geçip sonra tedavi masrafını biz karşılarız demeye benzediğini" söyledi.

Döviz kuru ve enflasyonu raydan çıkarıp sonra "vatandaşı enflasyona ezdirmeyeceğiz" demenin hiçbir bir değeri yok.



Kamyonla vatandaşın üzerinden geçip sonra tedavi masrafını biz karşılarız demeye benziyor.



Enflasyona ezdirmemenin en etkili yolu enflasyonun kendisini ezmektir. — Hakan Kara (@ali_hakan_kara) November 16, 2021

"TÜRKİYE'DE ÜÇÜNCÜ KUR KRİZİ YAŞANABİLİR"

Ekonomist Erik Meyersson, Türkiye'de ciddi bir politika değişikliği görülmemesi durumunda 2018'den bu yana üçüncü kur krizinin yaşanabileceği uyarısında bulundu.

Bluebay Varlık Yönetimi'nden Tim Ash de bu paylaşımı alıntılayarak "Katılmamak çok zor. Bu yıl halihazırda yüzde 25 devalüasyon yaşandı, bunun sonu ne olacak? TCMB'nin bu gidişatı durdurmak için elinde hangi araçlar var?" diye sordu.

"BU YERLİ VE MİLLİ BİR DEVALÜASYONDUR"

Prof. Veysel Ulusoy ise "Bu yerli ve milli bir devalüasyondur" dedi.

OMG Capital Advisors'tan Murat Gülkan, "Enflasyonu boşlayarak düşük faizde ısrar etmek halkın büyük çoğunluğu için ekonomik yıkıma yol açtığı gibi siyasi açıdan da tarihe geçecek bir 'kendi kalesine gol' olmaya doğru gidiyor" dedi.

Uğur Gürses TL'nin serbest düşüşe bırakıldığını ve ülkenin yoksulluk tüneline girdiğini söyledi ve "Bir ülke parası bu kadar mı sahipsiz kalır?" diye sordu.

Yalçın Karatepe ise kurda rekor ve zirve gibi sözcükleri anlamsız kılan bir yükseliş olduğunu belirtti.

"ÇÖZÜM EKONOMİK DEĞİL SİYASİ"

Mustafa Sönmez, Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'ın bugünkü konuşmasında Merkez Bankası ve Saray'a mesaj gönderdiğini söyledi ve ekledi:

Merkez Bankası’na vuruyor, Saray’a mesaj gönderiyor Elvan. Ama boşuna. Perşembeye faiz indirimi geliyor ve enflasyonun 5 puan altına iniyor faiz! Dolar da o güne kadar 11 tl olursa şaşırmayız. Çözüm ekonomik değil, siyasi. Hemen erken seçim ve hemen demokrasi. https://t.co/hNd7IQYDHX — Mustafa Sönmez (@mustfsnmz) November 16, 2021

Özlem Derici Şengül de Elvan'ın sözlerini alıntılayarak "Arzuladığımız seviyeye ulaşmak için atmayı planladığınız adımları paylaşırsanız çok seviniriz" dedi.

Arzuladığımız seviyeye ulaşmak için atmayı planladığınız adımları paylaşırsanız çok seviniriz. https://t.co/nSNo3waMQg — Özlem Derici Şengül (@ozlemderici) November 16, 2021

GÖZLER MERKEZ BANKASI'NDA

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (PPK) 18 Kasım Perşembe günü toplanacak. Doların 10 lirayı geçmesi öncesi ve sonrasında indirimin süreceğini bekleyen uzmanlar çoğunlukta olsa da pas geçme ihtimalinin de gündeme geldiği belirtiliyor.

Tamamlanan piyasa anketleri PPK’da 100-150 baz puanlık indirimin olacağı beklentilerinin ağır bastığını gösteriyor.



