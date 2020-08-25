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Dolar/TL yeni zirvesini gördü

DOVİZ HABERLERİ  | 25.08.2020 16:36 | Son Güncelleme

Yükselişine devam eden dolar/TL öğleden sonra 7,4007 ile tarihi zirvesini yeniledi. Dolar/TL daha önce en yüksek seviye olarak 18 Ağustos'ta 7,4005 seviyesini test etmişti.

Dolar/TL yeni zirvesini gördü

İç dinamiklerin etkisiyle dolar/TL kurunda yukarı yönlü hareket devam ederken, bugün 7,40'ı aşan kur yeni rekor seviyesini gördü.

Ağustos ayı başında oynaklığı artmaya başlayan ve 7 TL üzerinde kalıcılık sağlamayı başaran dolar/TL kuru yeniden 7,40 seviyelerine geldi. Geçtiğimiz hafta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı müjdeli haber açıklaması ile 7,21 TL'ye kadar geri çekilen dolar/TL, ardından yükselişe geçti.

Yatırımcılar gözünü ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın bu hafta yapacağı açıklamalara çevirdi.

Uzmanlar, bugün yeni tip koronavirüs tedavisine ilişkin haber akışı ve Doğu Akdeniz başta olmak üzere jeopolitik gelişmelerin de gündemin odağındaki yerini koruduğunu kaydetti.

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