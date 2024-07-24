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  4. Dolar/Türk Lirası tahmini! 6 ay sonrası için dev bankadan açıklama: 'Ağır bir iş yapmak zorundaydı...'

Dolar/Türk Lirası tahmini! 6 ay sonrası için dev bankadan açıklama: 'Ağır bir iş yapmak zorundaydı...'

Sinem Eryılmaz Sinem Eryılmaz Mynet Kıdemli Finans Editörü
24.07.2024 10:38
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HSBC, son raporunda reel politika faizinin kasım ayından itibaren önemli ölçüde pozitif olacağını belirterek, "Şimdilik 4. çeyrekte başlayacak faiz indirimlerinin bir miktar erken olabileceğini düşünmeye devam ediyoruz" ifadelerini kullandı. Dev banka dolar/TL için de dikkat çeken bir analiz yaptı. Yıl sonunda döviz kurunun geleceği rakamı açıkladı.

Dolar/Türk Lirası tahmini! 6 ay sonrası için dev bankadan açıklama: 'Ağır bir iş yapmak zorundaydı...'

HSBC yayımladığı son raporda, "Daha sıkı para ve/veya maliye politikası enflasyonda daha hızlı bir düşüşe ve dış açıkta daha hızlı bir iyileşmeye yol açabilir. Ancak politika yapıcıların ekonomiyi yumuşatmak için daha kademeli bir makro ayarlamayı tercih ettiğini düşünmeye devam ediyoruz. Büyüme tahminimiz 2025 yılı için değişmeyerek yüzde 3,6'da kaldı" dedi.

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Haziran ayı TÜFE'nin, hem manşet hem de çekirdek enflasyon için temel aylık fiyat artış hızının yavaşlaması nedeniyle beklenenden daha düşük gerçekleştiğini belirten HSBC, daha önce yüzde 48 ve yüzde 29 olan 2024 sonu ve 2025 sonu TÜFE beklentilerini sırasıyla yüzde 44,6 ve yüzde 27,7 olarak revize etti.

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HSBC raporda, "Para politikasına ilişkin baz senaryomuz yıl boyunca faiz oranlarının değiştirilmemesi yönündedir. Tahminlerimize göre reel politika faizi kasım ayından itibaren önemli ölçüde pozitif olacak, ancak şimdilik 4. çeyrekte başlayacak faiz indirimlerinin bir miktar erken olabileceğini düşünmeye devam ediyoruz. Yüksek enflasyon beklentileri ve fiyatlama davranışlarındaki bozulma, enflasyon görünümüne ilişkin yukarı yönlü risklerin temel kaynakları olmaya devam etmektedir" değerlendirmesini yaptı.

Hükümetin altın ithalatını sınırlama kararının etkili olduğunu ve altın ithalatının yılın ilk beş ayında yıllık bazda yüzde 54 düştüğünü hatırlatan HSBC, "Çekirdek ithalat şu ana kadar daha dirençli seyretti. Yine de, yakın zamanda 2024-2025 cari açık tahminlerimizde küçük bir aşağı yönlü revizyon yaptık" dedi.

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YIL SONU DOLAR/TL TAHMİNİ 36

Raporda, "TL konusunda yapıcıyız. Para birimi için düşük enflasyon reel faizler kanalıyla destekleyici olmaktadır. Şimdiye kadar, yükselen nominal faiz oranları, reel faizleri artırma ve dolarizasyon sürecini destekleme konusunda ağır bir iş yapmak zorundaydı. Bundan böyle reel faizlerin pozitif dinamiği enflasyondaki düşüşten kaynaklanabilir. Reel faizlerin 2024 yılı sonuna kadar önemli ölçüde pozitif hale gelebileceğine ve TL'nin cazibesini daha da artıracağına inanıyoruz. Dolar/TL'yi yıl sonunda 36 seviyesinde görüyoruz" ifadeleri yer aldı.

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Anahtar Kelimeler:
dolar
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