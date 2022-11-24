Dolar ve altın fiyatlarının faiz kararına ilk tepkisi! İslam Memiş öyle bir tahmin yaptı ki: ‘Sert yükseliş…’

Son dakika: Merkez Bankası Kasım 2022 için faiz kararını duyurdu. Banka beklentiler doğrultusunda faizleri 150 baz puan düşürerek yüzde 9’a çekti. Bu gelişme sonrasında dolar/TL kuru ve altın fiyatları yatırımcılar tarafından araştırılmaya başlandı. Faiz kararı öncesinde dolar/TL kuru 18,63 seviyesinin üzerinde hareket ediyordu. Altının gram fiyatı ise 1053 liraya kadar yükseldi.

SON DAKİKA: DOLAR VE ALTIN FİYATLARININ İLK TEPKİSİ

Faiz kararı ardından dolar/TL kuru şu sıralarda sabit kalmaya devam ediyor. Gram altın ise 1.052 liradan alıcı ile buluşuyor. Çeyrek altın aynı dakikalarda 1.735 Liradan, Cumhuriyet altını ise 6.921 liradan değerleniyor.

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BORSA İSTANBUL'DA REKOR

Borsa İstanbul da BIST 100 endeksi Merkez Bankası faiz kararı öncesi 4.892 puanla tüm zamanların zirvesini gördü. Merkez Bankası nın faiz indirimi sonrası, Borsa İstanbul`da alımlar güçlendi. BIST 100 endeksi 4.909 puanı görerek tüm zamanların zirvesini test etti.

MERKEZ BANKASI VE DOLAR İLİŞKİSİ İÇİN EZBER BOZAN YORUM

Merkez Bankası faiz kararı ile piyasaların nasıl etkileneceğine ilişkin değerlendirmede bulunan Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, “TCMB faiz indirecek, dolar yükselecek klasiğini unutmak gerek. Uluslararası piyasalarda doların değer kaybetmesi, bizim gibi dolara ihtiyacı olan ülkeler için iyi bir gelişme. Hazine ve Maliye Bakanlığı, Suudi Arabistan’ın Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) bünyesinde 5 milyar dolarlık mevduat hesabında nihai aşamaya gelindiğini doğruladı. Yıl sonuna kadar dolar tarafında dalgalanmalar devam etse de, son çıkışa yakın olduğunun işaretleri geliyor. Dolar için bu iki tehdit agresif yükselişi frenleyebilir. Yükselişi değil, agresif yükselişi frenler” dedi.

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İSLAM MEMİŞ’TEN GRAM ALTIN TAHMİNİ

Memiş'e göre bu hafta yatırımcılar önemli fırsatlar yakalayacak. Memiş, kısa vadeli satışlardan uzak durulmasının altını çizerken uzun vadede 1400 TL seviyelerinin görülebileceğini belirtti. Ünlü ekonomist, altın fiyatlarında sert yükselişlerin devam edebileceği yönünde uyarılar yaptı. Yatırımcıların elindeki altını bozdurmaması gerektiğinin altını çizen Memiş, yeni zirvelere henüz ulaşılmadığını belirtiyor.



