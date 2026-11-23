İstanbul'da konut fiyatları ve kira bedellerindeki artış, gayrimenkul yatırımlarının geri dönüş sürelerini yeniden şekillendirdi. Ekim 2022 ile Ekim 2026 arasındaki dönemi kapsayan araştırmaya göre, incelenen 38 ilçenin tamamında konut yatırımının kendini amorti etme süresi azaldı. İstanbul genelinde ortalama geri dönüş süresi 18 yıldan 12 yıla düşerken, yatırımın en hızlı ve en geç geri döndüğü ilçeler de belli oldu.

Ekim 2022'de kent genelinde ortalama 18 yıl olarak hesaplanan amortisman süresi, Ekim 2026 itibarıyla 12 yıla kadar geriledi. Bu değişimde, kira fiyatlarının konut satış bedellerinden daha yüksek oranda artması etkili oldu.

Araştırma sonuçlarına göre, Ekim 2022-Ekim 2026 döneminde İstanbul'daki konut satış fiyatları yüzde 276 yükseldi. Aynı dönemde kira bedellerindeki artış ise yüzde 431 olarak kaydedildi.

Dört yıl önce 2,1 milyon TL seviyesinde bulunan ortalama konut fiyatı, Ekim 2026'da 7,7 milyon TL'ye ulaştı. Kent genelinde ortalama aylık kira bedeli ise Ekim 2026 itibarıyla 46 bin 788 TL olarak hesaplandı.

Kira gelirlerinin konut satış fiyatlarından daha hızlı yükselmesi, yatırımcıların satın aldıkları konutun bedelini kira yoluyla karşılama süresini kısalttı.

EV YATIRIMININ EN HIZLI GERİ DÖNDÜĞÜ 4 İLÇE BELLİ OLDU

İstanbul'da konut yatırımının en kısa sürede kendini amorti ettiği ilçeler Esenyurt, Fatih, Güngören ve Küçükçekmece olarak sıralandı.

Ekim 2026 verilerine göre, bu dört ilçede konut yatırımının ortalama geri dönüş süresi 10 yıl olarak belirlendi. Bağcılar, Bahçelievler ve Zeytinburnu'nda ise amortisman süresi 11 yıl olarak hesaplandı.

Böylece İstanbul'da kira getirisi bakımından yatırımın en hızlı geri döndüğü yedi ilçede bu süre 10 ile 11 yıl arasında değişti.

EN BÜYÜK DÜŞÜŞ BAKIRKÖY'DE YAŞANDI

Son dört yılda konut yatırımının geri dönüş süresinde en belirgin değişimin yaşandığı ilçe Bakırköy oldu. Ekim 2022'de ilçede satın alınan bir konutun kira geliriyle kendini karşılama süresi 28 yıl olarak hesaplanıyordu.

Ekim 2026'ya gelindiğinde ise bu süre 15 yıla düştü.

Bakırköy'de amortisman süresinin dört yılda 13 yıl azalması, ilçeyi araştırma kapsamında en büyük değişimin görüldüğü bölge konumuna taşıdı.

BEYKOZ'DA KONUT YATIRIMININ GERİ DÖNÜŞÜ 26 YIL SÜRÜYOR

İstanbul'da konut yatırımının en uzun sürede kendini amorti ettiği ilçe Beykoz olarak belirlendi. Ekim 2022'de Beykoz'da 37 yıl olan geri dönüş süresi, Ekim 2026'da 26 yıla geriledi.

Dört yıllık dönemde 11 yıllık düşüş yaşanmasına rağmen Beykoz, yatırımın en geç geri döndüğü ilçe olma özelliğini korudu.

Araştırmada diğer bazı ilçelerin amortisman süreleri ise şöyle hesaplandı:

Beşiktaş: 21 yıl

Kadıköy: 19 yıl

Sarıyer: 18 yıl

SON BİR YILDA 27 İLÇEDE AMORTİSMAN SÜRESİ AZALDI

İstanbul'daki konut yatırımlarının geri dönüş süresindeki değişim, son bir yıllık verilerde de kendini gösterdi.

Kent genelinde son bir yılda konut satış fiyatları yüzde 27,5 oranında artarken, kiralardaki yükseliş yüzde 40,5'e ulaştı.

İlçeler bazında yapılan değerlendirmede, İstanbul'un 27 ilçesinde amortisman süresinin kısaldığı görüldü.

Dokuz ilçede geri dönüş süresi aynı kalırken, Çekmeköy'de iki yıl, Silivri'de ise bir yıl uzadı.