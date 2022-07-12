Dolar ve euro fiyatları ne kadar oldu? 12 Temmuz güncel dolar ve euro fiyatları

Dolar fiyatları, haftanın ikinci gününde dolar yatırımı olan vatandaşların gündeminde yer almaya başladı. Yükseliş eğilimini sürdürmeye devam eden dolar fiyatları, ülkemizde yakından takip edilen konular arasında bulunuyor. Peki, dolar fiyatları ne kadar oldu? 12 Temmuz güncel dolar ve euro fiyatları.

DOLAR FİYATLARI NE KADAR?

Önceki kapanışını 0.22'lik düşüşle 17,2825 seviyelerinde gerçekleştiren doların 12 Temmuz tarihli güncel alış fiyatı 17,2530 satış fiyatı ise 17,3121 seviyelerinde bulunuyor.

EURO FİYATLARI NE KADAR?

Önceki kapanışını 0,10'luk düşüşle 17,4039 seviyelerinde gerçekleştiren euronun 12 Temmuz tarihli güncel alış fiyatı 17,3760 satış fiyatı ise 17,4319 seviyelerinde bulunuyor.

