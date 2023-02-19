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Dolar ve euro ne kadar? 19 Şubat dolar, euro ve sterlinde son durum!

19.02.2023 09:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dolarda son durum piyasa izleyenlerin gündeminde yer alıyor. Doların hareketi için FED faiz kararı takip ediliyor. Bilindiği üzere yılın ilk FED faiz toplantısı 31 Ocak ve 1 Şubat tarihlerinde gerçekleşmişti ve toplantının sonunda faizlerin 25 baz puan yükseltilmesi kararı alınmıştı. Şubat ayının ortalarına gelinmesiyle yeni FED faiz toplantısı beklenirken dolar, euro ve sterlin fiyatları da yakından takip edilmeye devam ediyor. Peki 19 Şubat dolar, euro ve sterlin ne kadar?

Dolar ve euro ne kadar? 19 Şubat dolar, euro ve sterlinde son durum!

Dolar, euro ve sterlin fiyatları, piyasaların kapalı olduğu 19 Şubat Pazar gününde araştırılıyor. Doları ve tüm piyasayı etkileyen FED faiz toplantısının ikincisi mart ayında gerçekleştirilecek. FED, faizleri 25 baz puan artırarak son 16 yılın en yüksek seviyesi olan 4,50 - 4,75 aralığına yükseltmişti. Peki 19 Şubat dolar, euro ve sterlin ne kadar? İşte detaylar...

Dolar ve euro ne kadar? 19 Şubat dolar, euro ve sterlinde son durum!

DOLAR NE KADAR?

Dolar 18,8571 TL'den alınıyor ve 18,8672 TL'den satılıyor.

EURO NE KADAR?

Euro'nun alışı 20,1677 TL iken satışı ise 20,1799 TL oldu.

STERLİN NE KADAR?

Sterli 22,7123 TL'den alınıyor 22,7252 TL'den satılıyor.

Dolar ve euro ne kadar? 19 Şubat dolar, euro ve sterlinde son durum!

FED 2023 TOPLANTI TARİHLERİ

21-22 Mart
2-3 Mayıs
13-14 Haziran
25-26 Temmuz
19-20 Eylül
31 Ekim - 1 Kasım
12-13 Aralık

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