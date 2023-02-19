Dolar ve euro ne kadar? 19 Şubat dolar, euro ve sterlinde son durum!

Dolar, euro ve sterlin fiyatları, piyasaların kapalı olduğu 19 Şubat Pazar gününde araştırılıyor. Doları ve tüm piyasayı etkileyen FED faiz toplantısının ikincisi mart ayında gerçekleştirilecek. FED, faizleri 25 baz puan artırarak son 16 yılın en yüksek seviyesi olan 4,50 - 4,75 aralığına yükseltmişti. Peki 19 Şubat dolar, euro ve sterlin ne kadar? İşte detaylar...

DOLAR NE KADAR?

Dolar 18,8571 TL'den alınıyor ve 18,8672 TL'den satılıyor.

EURO NE KADAR?

Euro'nun alışı 20,1677 TL iken satışı ise 20,1799 TL oldu.

STERLİN NE KADAR?

Sterli 22,7123 TL'den alınıyor 22,7252 TL'den satılıyor.

FED 2023 TOPLANTI TARİHLERİ

21-22 Mart

2-3 Mayıs

13-14 Haziran

25-26 Temmuz

19-20 Eylül

31 Ekim - 1 Kasım

12-13 Aralık

