Dolar ve euro ne kadar oldu? 21 Mart anlık döviz kurları

Dolar kurunun yanında euro da PPK kararının ardından düşüş yaşadı. Euro 21 Mart 2021 Pazar gününü 8,60 TL bandında açtı. Dünyaya baktığımızda Fed Başkanı’nın verdiği mesajla 7,50 TL’nin altına çekilen dolar, son 2 haftanın en düşük seviyesi olan 7,20 TL bandına kadar gerilemişti…

Dolar ve euro bugün ne kadar? Dolar, Fed Başkanı Jerome Powell’ın verdiği mesajların ardından 7.50 kritik seviyesinin altına çekildi. Kur hafta sonunda Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCBM) faiz kararının ardından sert düşüş göstererek iki haftanın en düşük seviyesi olan 7.20Türk lirası seviyesine kadar çekildi.

Piyasalar için Mart ayının en önemli haftasının iki kararı paylaşıldı. 17 Mart'ta Fed, Açık Piyasa Komitesi toplantısı (FMOC) yaptı. Toplantının arkasından Fed, faiz kararı açıklandı. Buna göre faiz değişmeyerek, yüzde 0,00 - yüzde 0,25 aralığında sabit bırakıldı. Merkez Bankası (TCMB) 18 Mart'ta faiz kararı için toplandı. Toplantının arkasından Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz kararı açıklandı. Merkez, politika faizini 200 baz puan artırarak yüzde 19'a yükseltti.

Dolar kuru TCMB’nin faiz kararının ardından sert düşüş sergileyerek 7.20 Türk lirasına kadar çekildi. Bu seviye son iki haftanın en düşük seviyesi olurken, kur en son 2 Mart tarihinde 7.2702 Türk lirası seviyesini görmüştü. 18 Mart Merkez Bankası'nın faiz kararının açıklanacağı gün dolar kuru 7.49 seviyesinden giriş yaparken, en yüksek 7.56 lirayı test etti.

GÜNCEL DÖVİZ KURLARI 21 MART 2021 PAZAR Bigpara’dan alınan son verilere göre döviz piyasasında son durum şöyle:

İngiliz Sterlini 10,02 Türk lirası Amerikan Doları 7,21 Türk lirası Euro 8,59 Türk lirası

İsviçre Frangı 7,76 Türk lirası Japon Yeni 0,06 Türk lirası Suudi Arabistan Riyali 1,92 Türk lirası

Norveç Kronu 0,84 Türk lirası Danimarka Kronu 1,15 Türk lirası Avustralya Doları 5,59 Türk lirası