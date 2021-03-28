Dolar ve euro ne kadar oldu? İşte 28 Mart anlık dolar fiyatları!

Haftayı 8,01 TL civarında kapatan dolar fiyatlarında 27 Mart gece yarısında ufak bir dalgalanma daha yaşandı. 8,13 TL’lere kadar yükselen dolar fiyatları, 8,10 Türk lirası bandına kadar geriledi. 28 Mart Pazar sabahı dolar ve euroda minik değişimler gözlenebiliyor…

DOLAR NE KADAR?

Güne 8,10 TL ile başlayan Amerikan Doları kuru, saat 9:41 itibarıyla borsaların şu an kapalı olması sebebiyle aynı seviyeden işlem görüyor. Doların bugün alış fiyatı 8,04; satış fiyatı ise 8,16 Türk Lirası.

EURO NE KADAR? Güne 9,58 TL ile başlayan Euro kuru, saat 9:41 itibarıyla borsalar kapalı olduğu için aynı seviyede işlem görüyor. Dün en düşük 9,30 TL, en yüksek 9,50 TL seviyelerini gören Euro, günü 9,37 TL seviyesinde kapattı. Euro'nun 28 Mart 2021 Pazar günü alış fiyatı 9,48 Türk Lirası; satış fiyatı ise 9,67 Türk Lirası.