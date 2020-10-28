Dolar ve euro rekorlarına devam ediyor

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tatili öncesi piyasalarda yarım gün işlem yapılacak. Yarım günlük mesaide gözler enflasyon raporu ve öncesinde ekonomik güven endeksinde olacak. Veriler öncesinde dolar/TL ve euro/TL dünkü tarihi zirvelerini güncelledi. Saat 10:00 itibarıyla dolar/TL 9,2303; euro/TL ise 9,6950'den el değiştiriyor. Dolar/TL dünkü işlemlerde 8,2088 ile rekor kırarken euro/TL'de ise zirve 9,7169 olmuştu.

Yarım günlük mesaide gözler enflasyon raporu ve öncesinde ekonomik güven endeksinde olacak.

Bugün açıklanacak yılın 4. Enflasyon Raporu ve TCMB Başkanı Murat Uysal'ın basın toplantısında vereceği mesajların piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını kaydeden uzmanlar, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle 1,5 günlük tatil öncesinde piyasaların öğlene kadar açık olacağını anımsattı.

