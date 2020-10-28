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Dolar ve euro rekorlarına devam ediyor

DOVİZ HABERLERİ  | 28.10.2020 09:59 | Son Güncelleme

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tatili öncesi yarım gün açık olacak yurt içi piyasalar, bugün açıklanacak olan yılın son "Enflasyon Raporu"nu kilitlendi. Veri öncesinde tarihi zirvelerini güncellerken dolar/TL 8,23 euro/TL ise 9,70'in üzerine çıktı.

Dolar ve euro rekorlarına devam ediyor

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tatili öncesi piyasalarda yarım gün işlem yapılacak. Yarım günlük mesaide gözler enflasyon raporu ve öncesinde ekonomik güven endeksinde olacak. Veriler öncesinde dolar/TL ve euro/TL dünkü tarihi zirvelerini güncelledi. Saat 10:00 itibarıyla dolar/TL 9,2303; euro/TL ise 9,6950'den el değiştiriyor. Dolar/TL dünkü işlemlerde 8,2088 ile rekor kırarken euro/TL'de ise zirve 9,7169 olmuştu.

Yarım günlük mesaide gözler enflasyon raporu ve öncesinde ekonomik güven endeksinde olacak.

Bugün açıklanacak yılın 4. Enflasyon Raporu ve TCMB Başkanı Murat Uysal'ın basın toplantısında vereceği mesajların piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını kaydeden uzmanlar, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle 1,5 günlük tatil öncesinde piyasaların öğlene kadar açık olacağını anımsattı.

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Ne hükümet nede muhalefet kimse dile getirmiyo bu durumu demekki onlarin işine geliyo bu durum
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