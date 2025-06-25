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Dolar ve euroda son durum (25 Haziran 2025 Çarşamba)

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 39,6180 seviyesinden işlem görüyor. İşte güncel dolar, euro ve sterlin fiyatı...

Dolar ve euroda son durum (25 Haziran 2025 Çarşamba)

Dün yatay hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışının hemen altında 39,6010'dan tamamladı.

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GÜNCEL DOLAR VE EURO FİYATI

Dolar/TL, bugün saat 09.30 itibarıyla yüzde 0,1 artışla 39,6180'den işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,2 yükselişle 46,0730'dan ve sterlin/TL önceki kapanışının yüzde 0,1 üzerinde 54,0190'dan satılıyor.

Dolar endeksi ise bir önceki kapanışa paralel 97,9 seviyesinde bulunuyor.

Orta Doğu'da jeopolitik gerilimin azalması varlık fiyatlamaları üzerinde etkili olurken, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın para politikasındaki gevşemeye yönelik açıklamaları yatırımcıların odağında bulunuyor.

Fed Başkanı Powell, dün ABD Temsilciler Meclisinin Finansal Hizmetler Komitesi'nde yaptığı konuşmada, enflasyonun bekledikleri kadar güçlü gelmediğini ifade ederek, bu durumun devam etmesi halinde faiz indirimine daha erken gidilmesinin gerekeceğini söyledi.

Fed Başkanı Powell, bugün ise ABD Senatosu Bankacılık, Konut ve Kentsel İşler Komitesi'ne sunum yapacak.

Dünya genelinde enflasyon ve büyüme gibi temel makroekonomik göstergelere ilişkin soru işaretleri devam ederken, İsrail-İran çatışmasında ateşkesin sağlanması jeopolitik risklerin yatışmasını sağladı.

Analistler, para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in yılın ilk faiz indirimine eylül ayında gideceğine kesin gözüyle bakıldığını belirterek, gelecek haftalarda takip edilecek istihdam verilerinde iş gücü piyasasında beklenti üzeri bir soğumanın ortaya çıkması durumunda ilk faiz indiriminin temmuz ayına çekilmesinin ihtimaller dahilinde olduğunu söyledi.

Bugün yurt içinde sektörel enflasyon beklentileri, yurt dışında ise Fed Başkanı Powell'ın açıklamalarının yanı sıra ABD'de yeni konut satışları takip edilecek. (AA)Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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