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Dolar ve euroda son durum! Güne yükselişle başladıktan sonra...

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 38,5010 seviyesinden işlem görüyor.

Dolar ve euroda son durum! Güne yükselişle başladıktan sonra...

Dün artış eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışının yüzde 0,1 üzerinde 38,4710'dan tamamladı. Dolar/TL, bugün saat 09.25 itibarıyla yüzde 0,1 değer kazancıyla 38,5010 seviyesinden işlem görüyor.

Aynı dakikalarda avro/TL yatay seyirle 43,8025'ten ve sterlin/TL yüzde 0,05 artışla 51,5585'ten satılıyor. Dolar endeksi ise yüzde 0,2 artışla 99,4 seviyesinde bulunuyor.

ABD Başkanı Donald Trump, görevdeki ilk 100 gününü geride bırakırken, uyguladığı politikaların ekonomi üzerinde yarattığı olumsuzluklar varlık fiyatları üzerinde etkili olmayı sürdürüyor. Trump'ın tarifeler yoluyla başlattığı küresel ticaret savaşlarının yaratabileceği belirsizlik, ekonomileri resesyon endişeleriyle karşı karşıya bırakırken, bu durum doların baskılanmasına neden oluyor.

Son haftalarda müzakere sürecine dair atılan adımlar piyasalarda sınırlı bir iyimserlik yaratsa da, sık değişen tarife söylemleri, ekonomik aktivitenin uzun vadede yavaşlama eğilimine gireceğine yönelik endişeleri ortadan kaldırmadı.

Bu gelişmelerle piyasalarda bugün ABD ve Avro Bölgesi'ne ilişkin açıklanacak büyüme verileri yatırımcıların odağına yerleşti. Bugün yurt içinde dış ticaret dengesinin takip edileceğini kaydeden analistler, yurt dışında ise ABD'de büyüme, ADP istihdam raporu başta olmak üzere yoğun veri gündeminin yatırımcıların odağına yerleştiğini söyledi. (AA)

DÖVİZ FİYATLARI Tümü  
Döviz
Alış
Satış
Değişim
Saat
Amerikan Doları
38,50
38,50
% 0.04
10:37
Euro
43,91
44,01
% 0.15
10:37
İngiliz Sterlini
51,54
51,55
% -0.31
10:37
Avustralya Doları
24,62
24,64
% 0.25
10:37
İsviçre Frangı
46,66
46,68
% -0.1
10:36
Rus Rublesi
0,47
0,47
% 0.36
10:35
Çin Yuanı
5,30
5,30
% 0.2
10:37
İsveç Kronu
4,00
4,00
% 0.18
10:37

Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

Hissenet
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