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Hyundai IONIQ 3 "Avrupa'da Yılın Otomobili" finalistleri arasında

Hyundai'nin İzmit'teki fabrikasında üretilen tamamen elektrikli modeli IONIQ 3, 2027 Avrupa'da Yılın Otomobili (European Car of the Year 2027) ödülünde finalistler arasına kaldı.

Hyundai IONIQ 3 "Avrupa'da Yılın Otomobili" finalistleri arasında

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Huyundai'nin IONIQ 3 modeli, Avrupa'nın farklı ülkelerinden otomotiv gazetecilerinin oluşturduğu bağımsız jüri tarafından seçilen 7 finalist arasına adını yazdırdı.

Yarışmanın kazananı, 8 Ocak 2027'de Brüksel Otomobil Fuarı'nda açıklanacak. Yarışmanın Türk jüri üyeliğini ise otomotiv gazetecisi Ufuk Sandık yapıyor.

Avrupa'da tasarlanan ve Hyundai Motor Türkiye'nin İzmit fabrikasında üretilen model, özellikle Avrupalı müşterilerin ihtiyaçları gözetilerek geliştirildi. Elektrikli mobiliteyi geniş bir müşteri kitlesi için erişilebilir kılmayı hedefleyen tam elektrikli kompakt hatchback model, markanın özgün tasarım dilini, geniş iç mekanı ve teknolojilerini bir araya getiriyor.

IONIQ 3, 0,263 hava sürtünme katsayısına sahip özgün bir "Aero Hatch" tasarımı sunuyor. Model, uzun menzilli versiyonunda 482 kilometreye varan WLTP menzil sunuyor.

Ayrıca 5 yetişkinin oturabileceği koltukları ve 441 litrelik bagaj hacmiyle iç mekan genişliği sunan modelin 14,6 inçlik merkezi dokunmatik ekranında ise markanın Android Automotive OS tabanlı yeni nesil bilgi-eğlence platformu Pleos Connect yer alıyor.

Aerodinamik tasarımı sürüş verimliliğine katkı sağlarken, geniş iç mekanı kompakt dış boyutlarına rağmen daha büyük bir aracın kullanışlılığını barındıran IONIQ 3, günlük kullanım kolaylığını desteklerken, erişilebilir fiyatıyla elektrikli mobiliteyi daha geniş bir müşteri kitlesine ulaştırmayı hedefliyor.

"ÜRETİMDE GÖSTERİLEN EMEK TAKDİR EDİLDİ"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Hyundai Motor Avrupa Başkan Yardımcısı, Avrupa Ürün ve Ürün Direktörlüğü Başkanı Christopher McKinnon, finalistler arasında yer almanın, IONIQ 3 ve üretimde gösterilen emeğin takdir edilmesi açısından büyük önem taşıdığını belirtti.

Avrupalı müşterilerin ihtiyaçlarına göre şekillenen, özgün tasarımı, sınıfının öncüsü aerodinamik özellikleri, yüksek menzili ve olağanüstü iç mekan genişliğini gelişmiş teknoloji ve erişilebilir bir fiyatla birleştiren bir elektrikli otomobil geliştirmek üzere yola çıktıklarını aktaran McKinnon, şunları kaydetti:

"Siparişlerin şimdiden beklentilerimizi aşmasıyla müşterilerden aldığımız geri dönüşler de bizim için son derece cesaret verici oldu. Bu adaylık, modelimizin tüm bu özellikleri bir arada sunan güçlü yapısını ve elektrikli mobiliteyi daha fazla kişi için hem cazip hem de pratik hale getirme hedefimizi yansıtıyor."
Kaynak: AA   |   Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Hyundai İzmit
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