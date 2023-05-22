Dolar yatırımcıları dikkat! Uzman isim o tarihi gösterdi, paranız eriyebilir! 22 Mayıs 2023 Pazartesi dolar ve euro fiyatları!

Dolar ve euro fiyatlarında son durum 22 Mayıs 2023 Pazartesi günü merak konusu oldu. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş'in açıklamasının ardından güncel fiyatları öğrenmek isteyenler arama motorlarında sorgulama yapıyor. Öte yandan bugün altın fiyatları kırmızı ve aşağı yönlü ibreyi gösteriyor. Dolar ve euro fiyatları alış - satış fiyatına haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte, 22 Mayıs 2023 Pazartesi günü dolar ve euro fiyatlarında son durum ve detaylar..

DOLAR İÇİN KRİTİK UYARI

Dolar alış - satış fiyatına yönelik uyarılar yapan Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, Amerika Birleşik Devletleri'nin ülkemize yönelik itirafının doların yükselişini artırabileceğini ifade etti.

İŞSİZLİK RAKAMLARI ARTIŞ GÖSTEREBİLİR!

1 Haziran itibariyle ülkemizdeki işsizlik rakamlarında da artış olabileceğini söyleyen uzman isim ekonomi politikaların bu şekilde işlenmesinin etkisinin de işsizlik etkisini artıracağını vurguladı.

Öte yandan ekonomiye yönelik yapılan açıklamar ile doların değer kazanacağı beklentisi ekonomik belirsizliğin artmasına sebep oldu.

1 HAZİRAN'A DİKKAT!

Uzmanların yaptığı açıklamalara göre ekonomi açısından 1 Haziran oldukça önemli bir tarih olacak. Bu tarih itibarıyla yeni ekonomik politikaların gelmesi döviz ve altın fiyatlarını yüksek derecede etkileyebilir.

DOLAR NE KADAR?

Dolar son kapanışını 19.8171 TL'den yaptı.

Dolar/TL kuru alış fiyatı 19.8150 liradan, satış fiyatı ise 19.8193 liradan işlem görüyor.

EURO KAÇ TL?

Yüzde 0.23'lük bir değişim yaşayan euro ise bugün yukarı ibreyi gösteriyor.

Bir önceki kapanışını 21.4570 TL'den yapan euro şu anda 21.4608 TL alış ve 21.4123 TL satış fiyatına sahip.

DOLAR VE EURO CANLI TAKİP EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

