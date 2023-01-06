DOLAR YENİ REKORU GÖRDÜ! 6 Ocak 2023 Dolar ne kadar? Euro kaç TL?

Dolar ile ilgili son dakika gelişmeleri ve EURO / TL'de son durum vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. USD'nin dün yeni rekoru görmesinin ardından birçok kişi internette araştırma yapıyor. Peki, Dolar ne kadar oldu? Dolar yükseliyor mu? İşte 6 Ocak 2023 Cuma günü güncel fiyatlar...

DOLAR NE KADAR?

Dolar önceki kapanışını 18,7716 TL'den yaptı.

Dolar, geçtiğimiz gün 18,7682 TL alış, 18,7750 TL satış fiyatından işlem gördü.

6 Ocak 2023 Cuma günü Dolar ve Euro'da son duruma piyasalar açıldığında eş zamanlı olarak yer verilecektir...

EURO KAÇ TL?

Önceki kapanışını 19,7617 TL'den yapan Euro 19,7521 TL alış, 19,7713 TL satış fiyatından işlem gördü.

DOLAR CANLI VE ANLIK ALIŞ SATIŞ FİYATI

DOLAR GEÇTİĞİMİZ GÜN YENİ REKORU GÖRDÜ

Dolar dün yeni rekoru gördü.

Dolar/TL 18,78 seviyesinin üzerini test ederek yeni rekor seviyeye ulaştı.

Borsadaki dalgalanma da yatırımcıları üzdü.

BIST 100 endeksinde günlük kayıp yüzde 4'e ulaşırken, seansın devam eden bölümlerinde kayıpların geri alındığı görüldü.

