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DOLAR YENİ REKORU GÖRDÜ! 6 Ocak 2023 Dolar ne kadar? Euro kaç TL?

06.01.2023 08:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dolar ne kadar oldu, sorusunun yanıtı merak konusu olurken geçtiğimiz gün döviz kuruna ilişkin dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Dolar/TL 18,78 seviyesinin üzerini test etti ve yeni rekoru gördü. Borsada yaşanan dalgalanma ise yatırımcıları üzdü. Dün, BIST 100 endeksinde günlük kaybın yüzde 4'e ulaştığı aktarıldı. Peki, bugün Dolar ne kadar? Euro kaç TL? İşte 6 Ocak 2023 Cuma günü güncel Dolar ve Euro fiyatları...

DOLAR YENİ REKORU GÖRDÜ! 6 Ocak 2023 Dolar ne kadar? Euro kaç TL?

Dolar ile ilgili son dakika gelişmeleri ve EURO / TL'de son durum vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. USD'nin dün yeni rekoru görmesinin ardından birçok kişi internette araştırma yapıyor. Peki, Dolar ne kadar oldu? Dolar yükseliyor mu? İşte 6 Ocak 2023 Cuma günü güncel fiyatlar...

dolar

DOLAR NE KADAR?

Dolar önceki kapanışını 18,7716 TL'den yaptı.

Dolar, geçtiğimiz gün 18,7682 TL alış, 18,7750 TL satış fiyatından işlem gördü.

6 Ocak 2023 Cuma günü Dolar ve Euro'da son duruma piyasalar açıldığında eş zamanlı olarak yer verilecektir...

euro

EURO KAÇ TL?

Önceki kapanışını 19,7617 TL'den yapan Euro 19,7521 TL alış, 19,7713 TL satış fiyatından işlem gördü.

DOLAR CANLI VE ANLIK ALIŞ SATIŞ FİYATI

Anlık Döviz Kurları, Dolar ve Euro Fiyatları, Forex Verileri | Mynet FinansAnlık Döviz Kurları, Dolar ve Euro Fiyatları, Forex Verileri | Mynet Finans

DOLAR GEÇTİĞİMİZ GÜN YENİ REKORU GÖRDÜ

Dolar dün yeni rekoru gördü.

Dolar/TL 18,78 seviyesinin üzerini test ederek yeni rekor seviyeye ulaştı.

Borsadaki dalgalanma da yatırımcıları üzdü.

BIST 100 endeksinde günlük kayıp yüzde 4'e ulaşırken, seansın devam eden bölümlerinde kayıpların geri alındığı görüldü.

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