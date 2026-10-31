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Bakan Yumaklı duyurdu: '2027 desteği 54,5 milyar liraya çıkacak'

Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, hayvancılık sektörüne son 24 yılda sağlanan desteklerin 663 milyar liraya ulaştığını belirterek, "Onay aldığı takdirde 2027 yılı için destek bütçesini yüzde 41,5 artırarak 54,5 milyar liraya yükseltmiş olacağız." dedi.

Bakan Yumaklı duyurdu: '2027 desteği 54,5 milyar liraya çıkacak'

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "2026 yılında hayvansal üretime vermiş olduğumuz desteği bir önceki yıla göre yüzde 39,5 artırarak 38 buçuk milyar liraya çıkardık. İnşallah Meclisimizden de bu bütçe dönemi içerisinde onay aldığı takdirde, 2027 yılı için bu destek bütçesini yüzde 41,5 artırarak 54 buçuk milyar liraya yükseltmiş olacağız" dedi.

Lalahan Uluslararası Hayvancılık Araştırma ve Eğitim Merkezi Müdürlüğü'ndeki Genomik Test Merkezi'nin açılışına katılan Bakan Yumaklı, burada yaptığı açıklamada hayvancılıkta temel hedeflerinin üretim miktarını artırmanın yanı sıra verimliliği, kaliteyi ve sürdürülebilirliği yükseltmek olduğunu belirtti.

Bakan Yumaklı duyurdu: 2027 desteği 54,5 milyar liraya çıkacak 1

Hayvancılığın gıda arz güvenliği ve kırsal kalkınma açısından stratejik öneme sahip olduğunu vurgulayan Bakan Yumaklı, son 24 yılda sektöre toplam 663 milyar liralık destek sağlandığını ifade etti. Hayvancılıkta elde edilen gelişmelere de değinen Yumaklı, bu süreçte büyükbaş hayvan varlığının yüzde 80, küçükbaş hayvan varlığının yüzde 91, kırmızı et üretiminin yüzde 144, süt üretiminin ise yüzde 155 arttığını kaydetti.

Bakan Yumaklı duyurdu: 2027 desteği 54,5 milyar liraya çıkacak 2

"ÜRETİCİMİZİN EMEĞİNİ KORUMAK, BİZLER İÇİN SON DERECE ÖNEMLİ"

Üreticilerin emeklerini her daim korumaya çalıştıklarını belirten Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Üreticimizin emeğini korumak, bir işletmenin ayakta kalmasını sağlamak ve gençlerimizin kendi topraklarında üretim yapabilmelerini sağlamak bizler için son derece önemli. Bu nedenle sektöre dönük hedeflerimizin arasında sadece daha fazla hayvan yetiştirmek gelmiyor. Nicelik değil, niteliğin ön plana alındığını ifade etmek istiyorum. Daha verimli, daha sağlıklı ve daha kaliteli üretim yapmak en temel hedefimiz. Bunun yolu da elbette bilimi, teknolojiyi ve üreticimizin tecrübesini bir araya getirmekten geçiyor. Bugün açılışını yaptığımız bu merkez tam da bu noktalara değinen bir özellik taşıyor. Ülkemiz hayvancılık kültürü ve üretimi açısından son derece yetkin. 24 yıldır hükümetlerimiz hayvancılık sektörüne bu manada desteklerini vermiştir. Hayvancılık sektörü için son 24 yılda yapılan desteklerin toplam tutarı 663 milyar liraya ulaşmıştır. Büyükbaş varlığımız yüzde 80, küçükbaş hayvan varlığımız yüzde 91, kırmızı et üretimimiz yüzde 144, süt üretimimiz de yüzde 155 gibi bir oranda artmıştır" diye konuştu.
Bakan Yumaklı duyurdu: 2027 desteği 54,5 milyar liraya çıkacak 3

"2026 YILINDA HAYVANSAL ÜRETİME VERMİŞ OLDUĞUMUZ DESTEĞİ BİR ÖNCEKİ YILA GÖRE YÜZDE 39,5 ARTIRARAK 38 BUÇUK MİLYAR LİRAYA ÇIKARDIK"

Türkiye'nin sığır üretiminde dünyada söz sahibi ülkeler arasında olduğunu ifade eden Bakan Yumaklı, "Bugün an itibarıyla sığır sütü üretiminde dünyada 10'uncu, Avrupa Birliği'nde de 3'üncü sıradayız. Sığır eti üretiminde dünyada 8'inci, Avrupa'da 1'inci sıradayız. Bunlar son derece önemli sonuçlar. Önümüzde yapacak çok işimiz var. 2024 yılının şubat ayında Hayvancılık Yol Haritamızı açıkladık. Üretim planlaması sadece bitkisel üretim için değil, hayvansal üretim için de, su ürünleri üretimi için de gerekliydi ve gerçekleşmesi önemliydi. Biz de bunu yaptık. İlk kez 3 Yıllık Destekleme Modelini de 2024 yılı Hayvancılık Yol Haritamızda açıkladık. 2026 yılında hayvansal üretime vermiş olduğumuz desteği bir önceki yıla göre yüzde 39,5 artırarak 38 buçuk milyar liraya çıkardık. İnşallah Meclisimizden de bu bütçe dönemi içerisinde onay aldığı takdirde, 2027 yılı için bu destek bütçesini yüzde 41,5 artırarak 54 buçuk milyar liraya yükseltmiş olacağız" şeklinde konuştu.

Bakan Yumaklı duyurdu: 2027 desteği 54,5 milyar liraya çıkacak 4

"KALİTELİ, VERİMLİ VE SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR ÜRETİM YAPMAK ZORUNDAYIZ"

Sağlıklı bir tüketim için verimli ve kaliteli bir üretim yapmak zorunda olduklarını dile getiren Bakan Yumaklı, "Hayvan sağlığı son derece önemli. Bizim kadim kurumlarımız var. Örneğin Şap Enstitüsü. Gerçekten sadece bizim ülkemizde değil, Avrupa'da da son derece önemli merkezlerden bir tanesidir. Fakat bir eksiğimiz vardı. Bunu uluslararası standartlara yükseltmemiz gerekiyordu. Artık son noktasındayız. Ülkemizin bundan sonra sadece isim olarak değil, özellikleri itibarıyla da hazır ve gerçekten prestijli bir kurumu daha inşallah yeni dönemde uluslararası seviyede hizmet verecek bir seviyeye gelmiş olacak. Ankara Etlik ve İstanbul Pendik'te Aşı Üretim Merkezlerini oluşturuyoruz. İnşallah onların da açılışını yapmak nasip olur" ifadelerini kullandı.

Programa, AK Parti Ankara Milletvekili Jülide Sarıeroğlu, Tarım ve Orman Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürü Dr. Mustafa Altuğ Atalay, Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar ve siyasi isimler katıldı. Program, Bakan Yumaklı'nın Genomik Test Merkezini gezmesi ile son buldu.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
tarım ve orman bakanı İbrahim Yumaklı
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