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16 Kasım 2022 dolar ne kadar oldu, Euro kaç TL? Dolar ve Euro'da son durum...

16.11.2022 09:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dolar TL'nin tekrar yükselişe geçmesi sonrası son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Geçtiğimiz gün, önceki kapanışını 18,6058 TL'den yapan USD yüzde 0,05 artışla 18,6008 TL alış, 18,6108 TL satış fiyatından işlem gördü. Öte yandan Euro 19,2518 TL alış, 19,2724 satış fiyatından el değiştirdi. Peki, bugün dolar ne kadar, Euro kaç TL? İşte 16 Kasım 2022 Çarşamba günü güncel euro ve dolar fiyatları...

16 Kasım 2022 dolar ne kadar oldu, Euro kaç TL? Dolar ve Euro'da son durum...

Dolar ve Euroda son durum vatandaşlar ve yatırımcılar tarafından merak konusu oldu. Güncel fiyatları öğrenmek isteyenler internette "16 Kasım 2022 dolar ne kadar oldu, Euro kaç TL?" soru ve konu başlıklarını sorguluyor. İşte 16 Kasım 2022 Çarşamba günü euro ve dolar fiyatları ile konuya ilişkin detaylar...

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DOLAR FİYATLARI NE OLDU?

Önceki kapanışını 18,6058 TL'den yapan dolar, geçtiğimiz gün yüzde 0,05 artışla 18,6008 TL alış, 18,6108 TL satış fiyatından el değiştirdi.

Dolar 18,6006 TL alış, 18,6051 TL satış fiyatından el değiştiriyor.

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EURO FİYATLARI NE KADAR?

Önceki kapanışını 19,2563 TL'den yapan Euro 19,2518 TL alış, 19,2724 satış fiyatından işlem gördü.

Euro/TL ise bugün 19,2580 TL alış fiyatı, 19,2866 TL satış fiyatıyla işlem görüyor.

DOLAR CANLI VE ANLIK ALIŞ SATIŞ FİYATI

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