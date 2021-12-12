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Dolar yukarı yönlü ibreyi gösteriyor! 12 Aralık 2021 dolar ne kadar oldu, euro ne kadar? 12 Aralık Pazar dolar kaç TL, euro kaç TL?

12.12.2021 09:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

12 Aralık Pazar haftanın son gününde, yatırımcılar ve vatandaşlar piyasaları takip etmeyi sürdürüyor. Önceki günlerde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) döviz satış yöntemiyle üçüncü bir döviz müdahalesinde bulunmuştu. Peki 12 Aralık 2021 dolar ne kadar oldu, euro ne kadar? 12 Aralık Pazar dolar kaç TL, euro kaç TL? İşte ayrıntılar...

Dolar yukarı yönlü ibreyi gösteriyor! 12 Aralık 2021 dolar ne kadar oldu, euro ne kadar? 12 Aralık Pazar dolar kaç TL, euro kaç TL?

Haftanın son gününde vatandaşlar ve yatırımcılar dolardaki durumu yakından takip ediyor. Hafta boyu anlık değişim gösteren dolar 12 Aralık'ta yukarı yönlü ibreyi gösteriyor. Önceki günlerde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından döviz satış yöntemiyle üçüncü bir döviz müdahalesi gerçekleştirilmişti. Peki 12 Aralık 2021 tarihinde dolar ne kadar oldu, bugün euro ne kadar oldu?

12 ARALIK DOLAR VE EURO FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Haftanın son günü olan 12 Aralık Pazar günü, dolar ve euro'nun ne kadar olduğu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İlgiyle takip edilen dolar bugün yeşil renkli ve yukarı yönlü ibreyi gösteriyor.

dolar

Son kapanışını 13,8834 TL'den yapan Dolar/TL kuru alış fiyatı 13,8827 liradan, satış fiyatı ise 13,8843 liradan işlem görüyor.

EURO NE KADAR?

728xauto (77)

%0,88'lik bir değişim yaşayan euro ise bugün yukarı yönlü ibreyi gösteriyor.

Bir önceki kapanışını 15,7232 TL'den yapan euro şu anda 15,7135 TL alış ve 15,7330 TL satış fiyatına sahip.

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Euro Amerikan Doları
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