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Dolar yukarı yönlü seyrediyor! 19 Ocak 2022 dolar ne kadar oldu, euro ne kadar? 19 Ocak Çarşamba dolar kaç TL, euro kaç TL?

19.01.2022 07:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

19 Ocak Çarşamba haftanın üçüncü gününde vatandaşlar piyasaları takip etmeyi sürdürüyor. Yarın gerçekleşecek Merkez Bankası faiz toplantısı ise merakla bekleniyor. Peki 19 Ocak 2022 dolar ne kadar oldu, euro ne kadar? 19 Ocak dolar kaç TL, euro kaç TL? İşte ayrıntılar...

Dolar yukarı yönlü seyrediyor! 19 Ocak 2022 dolar ne kadar oldu, euro ne kadar? 19 Ocak Çarşamba dolar kaç TL, euro kaç TL?

Dolar, TL karşısında yaklaşık bir aydır 14 lira sınırında seyretmekteydi. Haftanın üçüncü gününde vatandaşlar ve yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Geçtiğimiz hafta boyu anlık değişim gösteren dolar 19 Ocak'ta yukarı yönlü ibreyi gösteriyor. Peki 19 Ocak 2022 tarihinde dolar ne kadar, bugün euro ne kadar oldu?

19 OCAK DOLAR VE EURO FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Haftanın üçüncü günü olan 19 Ocak Çarşamba günü, dolar ve euro'nun ne kadar olduğu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İlgiyle takip edilen dolar bugün yeşil renkli ve yukarı yönlü ibreyi gösteriyor.

dolar

Son kapanışını 13,5392 TL 'den yapan Dolar/TL kuru alış fiyatı 13,5335 liradan, satış fiyatı ise 13,5451 liradan işlem görüyor.

EURO NE KADAR?

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%0,27'lik bir değişim yaşayan euro ise bugün yukarı yönlü ibreyi gösteriyor.

Bir önceki kapanışını 15,3476 TL'den yapan euro şu anda 15,3360 TL alış ve 15,3592 TL satış fiyatına sahip.

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Anahtar Kelimeler:
Euro
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