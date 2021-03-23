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Dolar yükselecek mi? Dolar düşer mi?

DOVİZ HABERLERİ  | 23.03.2021 09:41 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Cuma akşamı Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal'ı görevden almasının ardından düşüş yaşayan Türk lirası, Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'ın açıklamaları sonrası tekrardan 8 seviyesinin altına inmişti. Peki dolar yükselecek mi? Dolar düşer mi? İşte dolarda son durum...

Pazartesi günü Asya piyasalarının açılmasıyla dolarda yaşanan durum vatandaşları dolar yükselecek mi sorusunu araştırmaya sevk etti.

DOLARDA SON DURUM NE?

DOLARDA SON DURUM NE?
Türk Lirasındaki değer kaybı dün yüzde 17 seviyesine ulaşmış ve dolar 8,48 TL'ye kadar yükselmişti. Dolar/TL kuru, 7,76 düzeylerinden işlem görüyordu. Euro/TL kuru ise 9,84 seviyesini görmesinin sonrasında 9,25'in altına kadar gevşedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal'ı görevden almasının sonrasında yükseliş yaşayan dolar/Türk Lirası kuru, Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'ın açıklamalarıyla tekrardan 8 seviyesinin altına inmişti.
Dolar/TL kuru, Kasım ayı başında 8,57 ile tüm zamanların en yüksek düzeyini görmüştü. Daha sonrasında Ağbal'ın TCBM Başkanlığı'na atanması ve kısa bir süre sonra da Berat Albayrak'ın Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan istifa etmesi piyasalar tarafından olumlu karşılanmıştı.
Naci Ağbal Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) Başkanlığı görevinden alınırken, yerine 26. dönem AKP Bayburt Milletvekili ve Yeni Şafak yazarı Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu getirilmişti.

DOLAR NE KADAR OLDU?

DOLAR NE KADAR OLDU?
Güne %2,09 hareketlilik ile başlangıç yapan dolar şuanda 7,8909 TL alış ve 7,9442 TL satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.

DOLAR YÜKSELECEK Mİ?

DOLAR YÜKSELECEK Mİ?
Bloomberg'e konuşan Coex Partners'dan Henrik Gullberg, "Liranın yukarı yönlü gideceğini düşünenlerin iyimserliği, TCMB'nin bir süre daha faizleri yüksek tutmasına izin verileceği beklentisine dayanıyordu ve Perşembe günkü toplantının ardından durum oldukça umut vericiydi. Şimdi ise bu umutlar yok oldu. Liranın yukarı gideceğini düşünen birilerini bulmak çok zor" şeklinde konuştu.
Asya'daki ilk işlemleri takip eden bir döviz işlemcisi de Bloomberg'e yaptığı değrelendirmede, açılışla birlikte liraya ciddi satışlar geldiğini ve kamu bankalarının liraya destek vermek için yaptığı hamlelerin yetersiz kaldığını belirtti.
Bazı piyasa oyuncuları, kısa vadede lirada aşırı değer kaybını engellemek için kamu bankalarının ciddi şekilde müdahale etmesini beklediklerini söylüyor.
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