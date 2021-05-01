Dolar yükselir mi, düşer mi? 1 Mayıs dolar yorumları...

Yatırımcılar doların bugünkü işlem fiyatını merak ediyor.
DOLAR YÜKSELECEK Mİ?
1 Mayıs Cumartesi piyasaların kapalı olduğu günde dolar yeşil ve yukarı yönlü ibreyi gösteriyor.
Önceki kapanışını 8,2750 TL'den yapan dolar, 8,2739 TL alış fiyatı ve 8,2763 TL satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.
Haftalık değişim yüzdesi -1.12 olan dolar, daha önce haftalık en yüksek 8.3156 TL, en düşük ise 8.183 TL'yi görmüştü.
ZİRAAT YATIRIM DOLAR YORUMU
Teşvik beklentileri, Fed’in güvercin duruşunu sürdürmesi, olumlu bilançolar ve güçlü gelen ABD büyüme verisiyle dün ABD ana endeksleri pozitif bölgede ve tarihi zirvelerine yakın günü kapattılar. Diğer yandan, açıklanan makro veriler ve aşı performansıyla birlikte tekrar enflasyon endişelerinin gündeme gelmesi sonrasında bu sabah borsalarda satıcılı bir görüntü var. ABD on yıllık tahvil faizinin %1,65’e kadar yükselmesi kısmi stres yaratırken, Çin’de imalat PMI’nın beklentilerin altında gelmesi ve mutant virüsün gözlenmesi olumsuz haber akışı olarak izleniyor. Buna karşın Gelişmekte Olan Ülke (GOÜ) para birimlerinde yatay bir görüntü de var. TL’de de önemli bir hareketlilik gözükmüyor.
ALB FOREX DOLAR YORUMU
Dolar/Lira paritesi, önceki gün 8.1370 seviyesine kadar gerilemişti. Yükseliş trendinin bulunduğu 8.14 seviyesinden destek bulan paritede yatay hareket sürüyor. 8.18 ile 8.25 arasında devam eden yatay hareketin kırılması durumunda, kırılma yönünde hareketlilik hız kazanabilir. Yükseliş trendinin bulunduğu 8.15 aşağısında kalınmasında durumunda satışların derinleştiği görülebilir. Yükseliş trendinin devam etmesi durumunda 8.25 direnci üzerinde 8.30 bölgesine doğru değer artışı yaşanabilir.
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