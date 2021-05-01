Dolar yükselir mi, düşer mi? 1 Mayıs dolar yorumları...

ZİRAAT YATIRIM DOLAR YORUMU

Teşvik beklentileri, Fed’in güvercin duruşunu sürdürmesi, olumlu bilançolar ve güçlü gelen ABD büyüme verisiyle dün ABD ana endeksleri pozitif bölgede ve tarihi zirvelerine yakın günü kapattılar. Diğer yandan, açıklanan makro veriler ve aşı performansıyla birlikte tekrar enflasyon endişelerinin gündeme gelmesi sonrasında bu sabah borsalarda satıcılı bir görüntü var. ABD on yıllık tahvil faizinin %1,65’e kadar yükselmesi kısmi stres yaratırken, Çin’de imalat PMI’nın beklentilerin altında gelmesi ve mutant virüsün gözlenmesi olumsuz haber akışı olarak izleniyor. Buna karşın Gelişmekte Olan Ülke (GOÜ) para birimlerinde yatay bir görüntü de var. TL’de de önemli bir hareketlilik gözükmüyor.