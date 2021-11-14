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Dolar yükseliş trendinde! 14 Kasım 2021 dolar ne kadar oldu, euro ne kadar? 14 Kasım Pazar dolar kaç TL, euro kaç TL?

14.11.2021 10:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

14 Kasım Pazar piyasaların kapalı olduğu haftanın son gününde yatırımcılar ve vatandaşlar piyasaları takip etmeyi sürdürüyor. Hareketliliğin devam ettiği dolar/TL kuru geçtiğimiz günlerde tarihi rekorunu kırarak 9,90 lira seviyesini aşmıştı. Bugün yeşil ve yukarı yönlü ibreyi gösteren doların düşüp düşmeyeceği merak konusu oldu. Peki 14 Kasım 2021 dolar ne kadar oldu, euro ne kadar? 14 Kasım Pazar dolar kaç TL, euro kaç TL? İşte ayrıntılar...

Dolar yükseliş trendinde! 14 Kasım 2021 dolar ne kadar oldu, euro ne kadar? 14 Kasım Pazar dolar kaç TL, euro kaç TL?

Haftanın son gününde vatandaşlar ve yatırımcılar dolardaki durumu yakından takip ediyor. Hafta boyu anlık değişim gösteren dolar 14 Kasım'da yukarı yönlü ibreyi gösteriyor. Bu esnada "Dolar ne kadar oldu?" sorusu araştırılıyor. Peki 14 Kasım 2021 tarihinde dolar ne kadar oldu, bugün euro ne kadar?

14 KASIM DOLAR VE EURO FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Haftanın yedinci günü olan 14 Kasım Pazar günü, dolar ve euro'nun ne kadar olduğu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İlgiyle takip edilen dolar bugün yeşil renkli ve yukarı yönlü ibreyi gösteriyor.

dolar

Son kapanışını 9.9996 TL'den yapan dolar, şu anda 9.9853 TL alış ve 10.0141 TL satış fiyatına sahip.

Doların haftalık değişim yüzdesi %3.31 iken, günlük değişim yüzdesi ise %0.97 gözüküyor.

EURO NE KADAR?

728xauto (77)

%0,09'luk bir değişim yaşayan euro bugün yukarı yönlü ibreyi gösteriyor.

Bir önceki kapanışını 11.4525 TL'den yapan euro şu anda 11.4332 TL alış ve 11.4719 TL satış fiyatına sahip.

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Euro Amerikan Doları
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