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Dolar yükseliş trendinde! 21 Eylül 2021 dolar ne kadar oldu, euro ne kadar? 21 Eylül Pazar dolar kaç TL, euro kaç TL?

21.09.2021 08:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

21 Eylül Salı günü haftanın ikinci gününde yatırımcılar ve vatandaşlar piyasaları takip etmeyi sürdürüyor. Dolar/TL geçtiğimiz hafta boyu anlık olarak değişimler göstermişti. Bugün yeşil ve yukarı yönlü ibreyi gösteren doların düşüp düşmeyeceği merak konusu oldu. Peki 21 Eylül 2021 dolar ne kadar oldu, euro ne kadar? 21 Eylül Salı dolar kaç TL, euro kaç TL? İşte ayrıntılar...

Dolar yükseliş trendinde! 21 Eylül 2021 dolar ne kadar oldu, euro ne kadar? 21 Eylül Pazar dolar kaç TL, euro kaç TL?

Yatırımcılar ve vatandaşlar haftanın ikinci gününde dolardaki durumu yakından takip ediyor. Hafta boyu anlık değişim gösteren dolar 21 Eylül'de yukarı yönlü ibreyi gösteriyor. Bu esnada "Dolar ne kadar oldu?" sorusu araştırılıyor. Peki 21 Eylül tarihinde dolar ne kadar oldu, euro ne kadar?

21 EYLÜL DOLAR VE EURO FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Haftanın ilk günü olan 21 Eylül Salı günü, dolar ve euro'nun ne kadar olduğu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İlgiyle takip edilen dolar bugün yeşil renkli ve yukarı yönlü ibreyi gösteriyor.

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Son kapanışını 8,6649 TL'den yapan dolar, şu anda 8,6616 TL alış ve 8,6683 TL satış fiyatına sahip.

Doların haftalık değişim yüzdesi %0.18 iken, günlük değişim yüzdesi ise %0,03 gözüküyor.

EURO NE KADAR?

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%0,20'lük bir değişim yaşayan euro bugün yukarı yönlü ibreyi gösteriyor.

Bir önceki kapanışını 10,1738 TL'den yapan euro şu anda 10,1663 TL alış ve 10,1813 TL satış fiyatına sahip.


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Euro Amerikan Doları
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