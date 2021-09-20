Dolar yükselişe devam ediyor! 20 Eylül 2021 dolar ne kadar oldu, euro ne kadar? 20 Eylül Pazar dolar kaç TL, euro kaç TL?

Yatırımcılar ve vatandaşlar haftanın ilk gününde dolardaki durumu yakından takip ediyor. Hafta boyu anlık değişim gösteren dolar 20 Eylül'de yukarı yönlü ibreyi gösteriyor. Bu esnada "Dolar ne kadar oldu?" sorusu araştırılıyor. Peki 20 Eylül tarihinde dolar ne kadar oldu, euro ne kadar?

20 EYLÜL DOLAR VE EURO FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Piyasaların açıldığı haftanın ilk günü olan 20 Eylül Pazartesi günü, dolar ve euro'nun ne kadar olduğu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İlgiyle takip edilen dolar bugün yeşil renkli ve yukarı yönlü ibreyi gösteriyor.

Son kapanışını 8,6727 TL'den yapan dolar, şu anda 8,6718 TL alış ve 8,6737 TL satış fiyatına sahip.

Doların haftalık değişim yüzdesi %2.56 iken, günlük değişim yüzdesi ise %0.29 gözüküyor.

EURO NE KADAR?

%0,33'lük bir değişim yaşayan euro bugün yukarı yönlü ibreyi gösteriyor.

Bir önceki kapanışını 10,1679 TL'den yapan euro şu anda 10,1620 TL alış ve 10,1740 TL satış fiyatına sahip.



