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Dolar yükselişi sürdürüyor! 19 Eylül 2021 dolar ne kadar oldu, euro ne kadar? 19 Eylül Pazar dolar kaç TL, euro kaç TL?

19.09.2021 10:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

19 Eylül Pazar günü piyasaların kapalı olduğu haftanın son gününde yatırımcılar ve vatandaşlar piyasaları takip etmeyi sürdürüyor. Dolar/TL hafta boyu anlık olarak değişimler göstermişti. Bugün yeşil ve yukarı yönlü ibreyi gösteren doların düşüp düşmeyeceği merak konusu oldu. Peki 19 Eylül 2021 dolar ne kadar oldu, euro ne kadar? 19 Eylül Pazar dolar kaç TL, euro kaç TL? İşte ayrıntılar...

Yatırımcılar ve vatandaşlar haftanın son gününde dolardaki durumu yakından takip ediyor. Hafta boyu anlık değişim gösteren dolar 19 Eylül'de yukarı yönlü ibreyi gösteriyor. Bu esnada "Dolar ne kadar oldu?" sorusu araştırılıyor. Peki 19 Eylül tarihinde dolar ne kadar oldu, euro ne kadar?

19 EYLÜL DOLAR VE EURO FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Piyasaların kapalı olduğu haftanın son günü olan 19 Eylül Perşembe günü, dolar ve euro'nun ne kadar olduğu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İlgiyle takip edilen dolar bugün yeşil renkli ve yukarı yönlü ibreyi gösteriyor.

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Son kapanışını 8,6468 TL'den yapan dolar, şu anda 8,6356 TL alış ve 8,6580 TL satış fiyatına sahip.

Doların haftalık değişim yüzdesi %2.26 iken, günlük değişim yüzdesi ise %1.42 gözüküyor.

EURO NE KADAR?

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%1,20'lik bir değişim yaşayan euro bugün yukarı yönlü ibreyi gösteriyor.

Bir önceki kapanışını 10,1402 TL'den yapan euro şu anda 10,1010 TL alış ve 10,1795 TL satış fiyatına sahip.


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Anahtar Kelimeler:
Euro Amerikan Doları
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