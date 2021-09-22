Dolar yükselişi sürdürüyor! 22 Eylül 2021 dolar ne kadar oldu, euro ne kadar? 22 Eylül Çarşamba dolar kaç TL, euro kaç TL?

Vatandaşlar ve yatırımcılar haftanın üçüncü gününde dolardaki durumu yakından takip ediyor. Hafta boyu anlık değişim gösteren dolar 22 Eylül'de yukarı yönlü ibreyi gösteriyor. Bu esnada "Dolar ne kadar oldu?" sorusu araştırılıyor. Peki 22 Eylül 2021 tarihinde dolar ne kadar oldu, euro ne kadar?

22 EYLÜL DOLAR VE EURO FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Haftanın üçüncü günü olan 22 Eylül Çarşamba günü, dolar ve euro'nun ne kadar olduğu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İlgiyle takip edilen dolar bugün yeşil renkli ve yukarı yönlü ibreyi gösteriyor.

Son kapanışını 8,6282 TL'den yapan dolar, şu anda 8,6237 TL alış ve 8,6288 TL satış fiyatına sahip.

Doların haftalık değişim yüzdesi %0.18 iken, günlük değişim yüzdesi ise %0,03 gözüküyor.

EURO NE KADAR?

%0,09'luk bir değişim yaşayan euro bugün yukarı yönlü ibreyi gösteriyor.

Bir önceki kapanışını 10,1206 TL'den yapan euro şu anda 10,1148 TL alış ve 10,1264 TL satış fiyatına sahip.



