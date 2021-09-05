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Dolar yükselişi sürdürüyor! 5 Eylül 2021 dolar ne kadar oldu, euro ne kadar? 5 Eylül Pazar dolar kaç TL, euro kaç TL?

05.09.2021 09:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

5 Eylül Pazar günü haftanın son gününde yatırımcılar ve vatandaşlar piyasaları takip etmeyi sürdürüyor. Dolar/TL hafta boyu anlık olarak değişimler göstermeye devam etti. Bugün yeşil ve yukarı yönlü ibreyi gösteren doların düşüp düşmeyeceği merak konusu oldu. Peki 5 Eylül 2021 dolar ne kadar oldu, euro ne kadar? 5 Eylül Pazar dolar kaç TL, euro kaç TL? İşte ayrıntılar...

Yatırımcılar ve vatandaşlar haftanın son gününde dolardaki gelişmeleri ve piyasaları yakından takip ediyor. Hafta boyu anlık değişim gösteren ve yukarı ibreyi işaret eden dolar 5 Eylül'de yükselişi sürdürüyor. Bu esnada "Dolar ne kadar oldu?" sorusu araştırılıyor. Peki 5 Eylül 2021 tarihinde dolar ne kadar oldu, euro ne kadar?

5 EYLÜL DOLAR VE EURO FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Piyasaların takip edildiği haftanın son günü olan 5 Eylül Pazar günü, dolar ve euro'nun ne kadar olduğu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İlgiyle takip edilen dolar bugün yeşil renkli ve yukarı yönlü ibreyi gösteriyor.

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Son kapanışını 8,3046 TL'den yapan dolar, şu anda 8,3038 TL alış ve 8,3054 TL satış fiyatına sahip.

Doların haftalık değişim yüzdesi %-0.46 iken, günlük değişim yüzdesi ise %0.37 gözüküyor.

EURO NE KADAR?

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%0,84'lük bir değişim yaşayan euro bugün yukarı yönlü ibreyi gösteriyor.

Bir önceki kapanışını 9,8943 TL'den yapan euro şu anda 9,8553 TL alış ve 9,9333 TL satış fiyatına sahip.


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Anahtar Kelimeler:
Euro Amerikan Doları
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