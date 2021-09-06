Dolarda ibre yukarıyı gösteriyor! 6 Eylül 2021 dolar ne kadar oldu, euro ne kadar? 6 Eylül Pazartesi dolar kaç TL, euro kaç TL?

Yatırımcılar ve vatandaşlar piyasaların açıldığı haftanın ilk gününde dolardaki gelişmeleri yakından takip ediyor. Geçtiğimiz hafta boyu anlık değişim gösteren ve yukarı ibreyi işaret eden dolar 6 Eylül'de yükselişi sürdürüyor. Bu esnada "Dolar ne kadar oldu?" sorusu araştırılıyor. Peki 6 Eylül 2021 tarihinde dolar ne kadar oldu, euro bugün ne kadar?

6 EYLÜL DOLAR VE EURO FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Piyasaların takip edildiği haftanın ilk günü olan 6 Eylül Pazartesi günü, dolar ve euro'nun ne kadar olduğu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İlgiyle takip edilen dolar bugün yeşil renkli ve yukarı yönlü ibreyi gösteriyor.

Son kapanışını 8,3101 TL'den yapan dolar, şu anda 8,3089 TL alış ve 8,3114 TL satış fiyatına sahip.

Doların haftalık değişim yüzdesi %-0.34 iken, günlük değişim yüzdesi ise %0.12 gözüküyor.

EURO NE KADAR?

%-0,03 'lük bir değişim yaşayan euro bugün aşağı yönlü ibreyi gösteriyor.

Bir önceki kapanışını 9,8814 TL'den yapan euro şu anda 9,8714 TL alış ve 9,8914 TL satış fiyatına sahip.



