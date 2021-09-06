FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Doviz
  4. Dolarda ibre yukarıyı gösteriyor! 6 Eylül 2021 dolar ne kadar oldu, euro ne kadar? 6 Eylül Pazartesi dolar kaç TL, euro kaç TL?

Dolarda ibre yukarıyı gösteriyor! 6 Eylül 2021 dolar ne kadar oldu, euro ne kadar? 6 Eylül Pazartesi dolar kaç TL, euro kaç TL?

06.09.2021 08:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

6 Eylül Pazartesi günü haftanın ilk gününde yatırımcılar ve vatandaşlar piyasaları takip etmeyi sürdürüyor. Dolar/TL geçtiğimiz hafta boyu anlık olarak değişimler göstermeye devam etmişti. Bugün yeşil ve yukarı yönlü ibreyi gösteren doların düşüp düşmeyeceği merak konusu oldu. Peki 6 Eylül 2021 dolar ne kadar oldu, euro ne kadar? 6 Eylül Pazartesi dolar kaç TL, euro kaç TL? İşte ayrıntılar...

Yatırımcılar ve vatandaşlar piyasaların açıldığı haftanın ilk gününde dolardaki gelişmeleri yakından takip ediyor. Geçtiğimiz hafta boyu anlık değişim gösteren ve yukarı ibreyi işaret eden dolar 6 Eylül'de yükselişi sürdürüyor. Bu esnada "Dolar ne kadar oldu?" sorusu araştırılıyor. Peki 6 Eylül 2021 tarihinde dolar ne kadar oldu, euro bugün ne kadar?

6 EYLÜL DOLAR VE EURO FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Piyasaların takip edildiği haftanın ilk günü olan 6 Eylül Pazartesi günü, dolar ve euro'nun ne kadar olduğu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İlgiyle takip edilen dolar bugün yeşil renkli ve yukarı yönlü ibreyi gösteriyor.

13341781-728xauto

Son kapanışını 8,3101 TL'den yapan dolar, şu anda 8,3089 TL alış ve 8,3114 TL satış fiyatına sahip.

Doların haftalık değişim yüzdesi %-0.34 iken, günlük değişim yüzdesi ise %0.12 gözüküyor.

EURO NE KADAR?

728xauto (77)

%-0,03 'lük bir değişim yaşayan euro bugün aşağı yönlü ibreyi gösteriyor.

Bir önceki kapanışını 9,8814 TL'den yapan euro şu anda 9,8714 TL alış ve 9,8914 TL satış fiyatına sahip.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bu mesleği yapmayana kız vermiyorlarBu mesleği yapmayana kız vermiyorlar
Hayatının şokunu yaşadı, sifonu çekmesi bile işe yaramadıHayatının şokunu yaşadı, sifonu çekmesi bile işe yaramadı
5 Eylül altın bilezik fiyatları...5 Eylül altın bilezik fiyatları...
Anahtar Kelimeler:
Euro Amerikan Doları
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Eğlenmek için gittikleri restoranda birbirine girdiler: 1 ölü

Eğlenmek için gittikleri restoranda birbirine girdiler: 1 ölü

Brezilya-Arjantin maçında Arjantin sahadan çekildi!

Brezilya-Arjantin maçında Arjantin sahadan çekildi!

Ekonomide yeni yol haritası Resmi Gazete'de

Ekonomide yeni yol haritası Resmi Gazete'de

Evlenene yirmi dört maaş! İşte başvuru şartları

Evlenene yirmi dört maaş! İşte başvuru şartları

Dikkat son 25 gün! Borçlar siliniyor...

Dikkat son 25 gün! Borçlar siliniyor...

Hem tatil yapıyor hem de para kazanıyor: Hayalimizdeki hayatı yaşıyorsun

Hem tatil yapıyor hem de para kazanıyor: Hayalimizdeki hayatı yaşıyorsun

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Bakan Bilgin'den 3600 ek gösterge açıklaması!

Bakan Bilgin'den 3600 ek gösterge açıklaması!

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Paketin arkasını çevirince meslek değiştirdi!

Paketin arkasını çevirince meslek değiştirdi!

Tevfik Göksu'dan İSPARK iddiası: 100 milyon lira zararda

Tevfik Göksu'dan İSPARK iddiası: 100 milyon lira zararda

Mühendis üretti! Kilosu 50 bin lira

Mühendis üretti! Kilosu 50 bin lira

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.