Dolar yükselişte! 1 Kasım 2021 dolar ne kadar oldu, euro ne kadar? 1 Kasım Pazartesi dolar kaç TL, euro kaç TL?

Haftanın ilk gününde vatandaşlar ve yatırımcılar dolardaki durumu yakından takip ediyor. Geçtiğimiz hafta boyu anlık değişim gösteren dolar 1 Kasım'da yukarı yönlü ibreyi gösteriyor. Bu esnada "Dolar ne kadar oldu?" sorusu araştırılıyor. Peki 1 Kasım 2021 tarihinde dolar ne kadar oldu, bugün euro ne kadar?

1 KASIM DOLAR VE EURO FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Haftanın ilk günü olan 1 Kasım Pazartesi günü, dolar ve euro'nun ne kadar olduğu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İlgiyle takip edilen dolar bugün yeşil renkli ve yukarı yönlü ibreyi gösteriyor.

Son kapanışını 9,5913 TL'den yapan dolar, şu anda 9,5867 TL alış ve 9,5959 TL satış fiyatına sahip.

Doların haftalık değişim yüzdesi %-0,14 iken, günlük değişim yüzdesi ise %0 gözüküyor.

EURO NE KADAR?

%-0,20'lik bir değişim yaşayan euro bugün aşağı yönlü ibreyi gösteriyor.

Bir önceki kapanışını 11,0866 TL'den yapan euro şu anda 11,0814 TL alış ve 11,0918 TL satış fiyatına sahip.



