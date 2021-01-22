Dolar yükselişte... Dolar kaç TL? 22 Ocak 2021 Cuma Kapalıçarşı canlı döviz fiyatları! Euro ve Sterlin yükselir mi?

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, enflasyonda sorun görmedikçe faizleri yükseltmeyeceklerini belirterek, "Faiz oranlarını artırma zamanı geldiğinde bunu kesinlikle yapacağız ama bu zaman yakın değil." ifadesini kullandı. ABD Başkanı Joe Biden'ın görevi devralmasının ardından 21 Ocak'ta TCMB faiz kararını sabit tutacağını açıkladı. Dolar/TL fiyatı Merkez Bankası açıklamasının ardından 7.3 civarında fiyat belirliyor. Merkez bankasının doların yükselişini azaltmak için çalışmaları devam ediyor. Doların hareketlenmesi aynı zamanda dolar birikimi olanların da merak ettiği bir konu. Dolara yatırım yapanlar ise dolar yükselir mi araştırmalarına odaklanmış durumda. Peki22 Ocak 2021 Cuma bugün dolar kaç TL, 1 USD kaç TL oldu, dolara yatırım yapılır mı, işte son dakika 22 Ocak 2021 Cuma Kapalıçarşı canlı döviz fiyatları! 22 OCAK 2021 DOLAR FİYATLARI NE KADAR? Merkez Bankası'nın likidite çalışmaları, ABD'deki işsizlik oranı, ABD Başkanı Joe Biden'ın görevi devaralması, koronavirüs teşvikleri derken üstüne aşı haberi ile dolar sürekli hareketli günler geçirmeye devam ediyor. Koronavirüs salgınının ardından sürekli hareketlenen dolar fiyatları ne olacak merak ediliyor.. Sonuçta doların kaç TL olduğu herkesin ekonomik durumunu yakından ilgilendiriyor. İşte 22 Ocak 2021 Cuma günü dolar kaç TL sorusunun cevabı ve dolar ile döviz piyasalarını etkileyen gelişmelerden detaylar...

Doların geçen haftaki hareketliliği vatandaşları merakta bıraktı. Dolar önceki kapanışını 7,3761 liradan yaptı. Dolarda bugün yüzde 0,21 hareketlilik oldu. DOLAR SATIŞ FİYATI: 7,3833 TL DOLAR ALIŞ FİYATI: 7,3690 TL Dolar kuru yılın ikinci haftası 7.25 kritik seviyesinin altını görerek yaklaşık 4.5 ayın en düşük seviyesini gördü. Kur en son 21 Ağustos tarihinde 7.19 seviyesini görmüştü. HSBC'den çarpıcı dolar tahmini: 7.10 TL'ye düşecek 6.50'yi de görebilir! BUGÜN EURO VE STERLIN FİYATLARI NE KADAR OLDU? Euro önceki kapanışını 8,9822 liradan kapattı. Euro da bugün yüzde 0,14 hareketlilik oldu. Euro ve Sterlin fiyatları koronavirüs teşvik kaynakları, ABD seçimleri gibi küresel piyasalarda yaşanan ekonomik durumlardan etkilenerek güncellenmeye devam ediyor. 22 Ocak 2021 Cuma euro kaç lira? EURO SATIŞ FİYATI: 8,9882 TL EURO ALIŞ FİYATI: 8,9762 TL İngiliz Sterlini önceki kapanışını 10,1256 liradan kapattı. İngiliz Sterlinin de bugün yüzde 0,04 hareketlilik oldu. Peki 22 Ocak 2021 Cuma Sterlin kaç lira? STERLIN SATIŞ FİYATI: 10,1365 TL STERLIN ALIŞ FİYATI: 10,1148 TL DOLAR YÜKSELECEK Mİ? GÜNCEL DOLAR/TL KURU GRAFİĞİ! Baştürk'ün sosyal medya hesabından yaptığı güncel dolar/TL grafiği yorumunda, kanal hareketine değinerek, 7.40 gün içi önemli destek olduğunu belirtti. Dolar/TL'nin 7.40 altına inilmeden düşüşlerin kuvvetli olmayacağını belirten Baştürk,