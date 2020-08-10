Dolar yükselmeye devam edecek mi? Dolar neden yükseliyor? Goldman Sachs dolar tahmini!

Son günlerde dolar kurunda gözlemlenen yükseliş dolar kuru ne olacak sorusunun sorulmasına neden oldu. Yatırımcılar, dolara yatırım yapılır mı sorusunun cevabını arıyor. Dolara yatırım yapmak karlı mı noktasında gözler analistlere çevrildi. Şimdi herkes analistlerden gelecek yorumları ve dolar yükselecek mi sorusunun cevabını arıyor. Goldman Sachs 3,6 ve 12 aylık dolar tahminlerini güncelledi. Peki, dolar yükselmeye devam edecek mi? Dolar kuru neden yükseldi? İşte konuyla ilgili tüm detaylar...
Goldman Sachs Group Inc.; Türk Lirası’nda değer kaybının devam edeceğini ön görürken daha önceki 3,6 ve 12 aylık Dolar/TL kuru tahminini yükseltti. Goldman, daha önce dolar kuru tahminini sırasıyla 7,7.50 ve 8 olarak belirlemişti. Merak edilen dolar yükselir mi sorusuna yanıt olarak analistlerin yeni raporuna göre değerler 7.75, 8 ve 8.25 seviyelerine yükseldi. Goldman, Ağustos ayındaki likitsizlik nedeniyle yerel varlıklarda bir defa daha kesikli hareketin yaşanacağına dair risklerin arttığını kaydetti.
Dolar kuru neden artıyor noktasında da değerlendirmelere yer verilen Goldman analistlerinin raporuna göre Dolar/TL kurunda risklerin kısa vadede yukarı yönlü olduğu belirtildi. Dolar neden hala yükseliyor sorusuna yanıt olarak yerlilerin artan döviz mevduatlarının, sınırlı rezervlerin, bozulan enflasyon görünümünün, alışılmışın dışında politika karışımının ve dış finansman açığının dikkate alındığı kaydedildi. Dolar düşer mi konusunda Goldman Sachs analistlerinin beklentisi Türk Lirası’ndaki değer kaybının devam etmesinin beklendiği yönünde.
Yatırımcılar ve vatandaşlar tarafından şimdi dolar neden artıyor sorusuna yanıt aranıyor. Dolar kuru neden arttı noktasında para politikası ve enflasyona işaret ediliyor. Dolar neden yükselir konusunda enflasyon işaret edilirken aynı zamanda doların diğer para birimleri karşısındaki durumu da merak ediliyor. Genel olarak doların yükselişinin Türkiye’ye özel bir durum olduğundan ve doların dünya genelinde değer kaybettiğinden bahsediliyor.
Türk lirası ay bazında değerlendirildiğinde %4’ten fazla düşüş ile dünyanın en fazla kötü performans gösteren parası olarak gösterildi. Türk lirasının yıllık bazda kaybı ise %18’i geçti. Buna göre vatandaşlar dolara yatırım yapılmalı mı sorusuna yanıt arıyor. Alım fırsatı için dolar düşecek mi sorusunun cevabı da merak ediliyor. Geçen hafta yaşanan gelişmelerin ardından dolar haftaya 7.30’un üzerinde başladı.
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