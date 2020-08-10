Dolar yükselmeye devam edecek mi? Dolar neden yükseliyor? Goldman Sachs dolar tahmini!

Son günlerde dolar kurunda gözlemlenen yükseliş dolar kuru ne olacak sorusunun sorulmasına neden oldu. Yatırımcılar, dolara yatırım yapılır mı sorusunun cevabını arıyor. Dolara yatırım yapmak karlı mı noktasında gözler analistlere çevrildi. Şimdi herkes analistlerden gelecek yorumları ve dolar yükselecek mi sorusunun cevabını arıyor. Goldman Sachs 3,6 ve 12 aylık dolar tahminlerini güncelledi. Peki, dolar yükselmeye devam edecek mi? Dolar kuru neden yükseldi? İşte konuyla ilgili tüm detaylar...

Dolar ne olur?

Goldman Sachs Group Inc.; Türk Lirası’nda değer kaybının devam edeceğini ön görürken daha önceki 3,6 ve 12 aylık Dolar/TL kuru tahminini yükseltti. Goldman, daha önce dolar kuru tahminini sırasıyla 7,7.50 ve 8 olarak belirlemişti. Merak edilen dolar yükselir mi sorusuna yanıt olarak analistlerin yeni raporuna göre değerler 7.75, 8 ve 8.25 seviyelerine yükseldi. Goldman, Ağustos ayındaki likitsizlik nedeniyle yerel varlıklarda bir defa daha kesikli hareketin yaşanacağına dair risklerin arttığını kaydetti.