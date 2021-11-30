Dolarda dalgalı seyir devam ediyor

Haftanın ilk önemli verisi olan büyüme rakamlarını karşılayan yurt içi piyasalar, beklentilerin hafif altında gerçekleşen 3. çeyrek büyüme verisine kayda değer bir tepki vermedi. Gün ortasına doğru hareketlenen kurlar yönünü yukarı çevirdi.

Sabah saatlerinde 12,80 seviyelerinde dalgalanan dolar/TL, gün ortasında 13 liranın üzerini test etti. Dolar/TL ile aynı grafikleri çizen euro/TL ise 14,80 civarında el değiştiriyor.

"OMİCRON VARYANTI BELİRSİZLİĞİ ARTIRDI"

Yurt içinde faiz konusunda açıklamalar takip edilirken dünyanın bir numaralı gündem maddesi corona virüs Omicron varyantı oldu.

Fed Başkanı Jerome Powell, yayımlanan Senato sunumunda Covid-19 vakalarında son dönemde yaşanan artış ve Omicron varyantının ortaya çıkmasının istihdam ve ekonomik aktivite için aşağı yönlü riskler yarattığını ve enflasyon için belirsizliği artırdığını bildirdi.

Yurt dışında bugün Almanya işgücü, ABD konut fiyat verileri önce çıkıyor. ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell ve Hazine Bakanı Janet Yellen'in sunumu günün diğer önemli gündemi olacak.

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