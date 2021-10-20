Dolarda hareketlilik sürüyor! 20 Ekim 2021 dolar ne kadar oldu, euro ne kadar? 20 Ekim Çarşamba dolar kaç TL, euro kaç TL?

Haftanın üçüncü gününde vatandaşlar ve yatırımcılar dolardaki durumu yakından takip ediyor. Geçtiğimiz hafta boyu anlık değişim gösteren dolar 20 Ekim'de aşağı yönlü ibreyi gösteriyor. Bu esnada "Dolar ne kadar oldu?" sorusu araştırılıyor. Peki 20 Ekim 2021 tarihinde dolar ne kadar oldu, bugün euro ne kadar?

20 EKİM DOLAR VE EURO FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Haftanın üçüncü günü olan 20 Ekim Çarşamba günü, dolar ve euro'nun ne kadar olduğu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İlgiyle takip edilen dolar bugün kırmızı renkli ve aşağı yönlü ibreyi gösteriyor.

Son kapanışını 9,2987 TL'den yapan dolar, şu anda 9,2955 TL alış ve 9,3019 TL satış fiyatına sahip.

Doların haftalık değişim yüzdesi %0,4 iken, günlük değişim yüzdesi ise %0.04 gözüküyor.

EURO NE KADAR?

%0,17'lik bir değişim yaşayan euro bugün yukarı yönlü ibreyi gösteriyor.

Bir önceki kapanışını 10,8393 TL'den yapan euro şu anda 10,8342 TL alış ve 10,8445 TL satış fiyatına sahip.



