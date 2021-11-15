Dolarda ibre yukarıyı gösteriyor! 15 Kasım 2021 dolar ne kadar oldu, euro ne kadar? 15 Kasım Pazartesi dolar kaç TL, euro kaç TL?

Haftanın ilk gününde vatandaşlar ve yatırımcılar dolardaki durumu yakından takip ediyor. Geçtiğimiz hafta boyu anlık değişim gösteren dolar 15 Kasım'da yukarı yönlü ibreyi gösteriyor. Bu esnada "Dolar ne kadar oldu?" sorusu araştırılıyor. Peki 15 Kasım 2021 tarihinde dolar ne kadar oldu, bugün euro ne kadar?

15 KASIM DOLAR VE EURO FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Haftanın ilk günü olan 15 Kasım Pazartesi günü, dolar ve euro'nun ne kadar olduğu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İlgiyle takip edilen dolar bugün yeşil renkli ve yukarı yönlü ibreyi gösteriyor.

Son kapanışını 10,0435 TL'den yapan dolar, şu anda 10,0408 TL alış ve 10,0464 TL satış fiyatına sahip.

Doların haftalık değişim yüzdesi %3.31 iken, günlük değişim yüzdesi ise %0.97 gözüküyor.

EURO NE KADAR?

%0,56'lık bir değişim yaşayan euro bugün yukarı yönlü ibreyi gösteriyor.

Bir önceki kapanışını 11,5128 TL'den yapan euro şu anda 11,5087 TL alış ve 11,5170 TL satış fiyatına sahip.

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