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Dolarda ibre yukarıyı gösteriyor! 18 Ocak 2022 dolar ne kadar oldu, euro ne kadar? 18 Ocak Salı dolar kaç TL, euro kaç TL?

18.01.2022 07:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

18 Ocak Salı haftanın ikinci gününde vatandaşlar piyasaları takip etmeyi sürdürüyor. Bu hafta Perşembe günü yapılacak Merkez Bankası faiz toplantısı ise merakla bekleniyor. Peki 18 Ocak 2022 dolar ne kadar oldu, euro ne kadar? 18 Ocak dolar kaç TL, euro kaç TL? İşte ayrıntılar...

Dolarda ibre yukarıyı gösteriyor! 18 Ocak 2022 dolar ne kadar oldu, euro ne kadar? 18 Ocak Salı dolar kaç TL, euro kaç TL?

TL karşısında yaklaşık bir aydır 14 lira sınırında seyreden dolar, haftanın ikinci gününde vatandaşlar ve yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Geçtiğimiz hafta boyu anlık değişim gösteren dolar 18 Ocak'ta yukarı yönlü ibreyi gösteriyor. Peki 18 Ocak tarihinde dolar ne kadar, bugün euro ne kadar oldu?

18 OCAK DOLAR VE EURO FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Haftanın ikinci günü olan 18 Ocak Salı günü, dolar ve euro'nun ne kadar olduğu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İlgiyle takip edilen dolar bugün yeşil renkli ve yukarı yönlü ibreyi gösteriyor.

dolar

Son kapanışını 13,4496 TL 'den yapan Dolar/TL kuru alış fiyatı 13,4436 liradan, satış fiyatı ise 13,4557 liradan işlem görüyor.

EURO NE KADAR?

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%0,14'lük bir değişim yaşayan euro ise bugün yukarı yönlü ibreyi gösteriyor.

Bir önceki kapanışını 15,3371 TL'den yapan euro şu anda 15,3187 TL alış ve 15,3557 TL satış fiyatına sahip.

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Euro
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