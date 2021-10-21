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Dolarda ibre yukarıyı gösteriyor! 21 Ekim 2021 dolar ne kadar oldu, euro ne kadar? 21 Ekim Çarşamba dolar kaç TL, euro kaç TL?

21.10.2021 08:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

21 Ekim Perşembe haftanın dördüncü gününde yatırımcılar ve vatandaşlar piyasaları takip etmeyi sürdürüyor. Dolar/TL kuru geçtiğimiz günlerde tarihi rekorunu kırarak 9,37 lira seviyesini görmüştü. Bugün yeşil ve yukarı yönlü ibreyi gösteren doların düşüp düşmeyeceği merak konusu oldu. Peki 21 Ekim 2021 dolar ne kadar oldu, euro ne kadar? 21 Ekim Perşembe dolar kaç TL, euro kaç TL? İşte ayrıntılar...

Dolarda ibre yukarıyı gösteriyor! 21 Ekim 2021 dolar ne kadar oldu, euro ne kadar? 21 Ekim Çarşamba dolar kaç TL, euro kaç TL?

Haftanın dördüncü gününde vatandaşlar ve yatırımcılar dolardaki durumu yakından takip ediyor. Geçtiğimiz hafta boyu anlık değişim gösteren dolar 21 Ekim'de yukarı yönlü ibreyi gösteriyor. Bu esnada "Dolar ne kadar oldu?" sorusu araştırılıyor. Peki 21 Ekim 2021 tarihinde dolar ne kadar oldu, bugün euro ne kadar?

21 EKİM DOLAR VE EURO FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Haftanın dördüncü günü olan 21 Ekim Perşembe günü, dolar ve euro'nun ne kadar olduğu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İlgiyle takip edilen dolar bugün yeşil renkli ve yukarı yönlü ibreyi gösteriyor.

dolar

Son kapanışını 9,2401 TL'den yapan dolar, şu anda 9,2392 TL alış ve 9,2410 TL satış fiyatına sahip.

Doların haftalık değişim yüzdesi %-0,19 iken, günlük değişim yüzdesi ise %0.35 gözüküyor.

EURO NE KADAR?

728xauto (77)

%0,41'lik bir değişim yaşayan euro bugün yukarı yönlü ibreyi gösteriyor.

Bir önceki kapanışını 10,7887 TL'den yapan euro şu anda 10,7837 TL alış ve 10,7939 TL satış fiyatına sahip.


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Anahtar Kelimeler:
Euro Amerikan Doları
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