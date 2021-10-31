Dolarda ibre yukarıyı gösteriyor! 31 Ekim 2021 dolar ne kadar oldu, euro ne kadar? 31 Ekim Pazar dolar kaç TL, euro kaç TL?

Haftanın son gününde vatandaşlar ve yatırımcılar dolardaki durumu yakından takip ediyor. Geçtiğimiz hafta boyu anlık değişim gösteren dolar 31 Ekim'de yukarı yönlü ibreyi gösteriyor. Bu esnada "Dolar ne kadar oldu?" sorusu araştırılıyor. Peki 31 Ekim 2021 tarihinde dolar ne kadar oldu, bugün euro ne kadar?

31 EKİM DOLAR VE EURO FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Haftanın son günü olan 31 Ekim Pazar günü, dolar ve euro'nun ne kadar olduğu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İlgiyle takip edilen dolar bugün yeşil renkli ve yukarı yönlü ibreyi gösteriyor.

Son kapanışını 9,5896 TL'den yapan dolar, şu anda 9,5886 TL alış ve 9,5907 TL satış fiyatına sahip.

Doların haftalık değişim yüzdesi %-0,19 iken, günlük değişim yüzdesi ise %0.35 gözüküyor.

EURO NE KADAR?

%0,08'lik bir değişim yaşayan euro bugün yukarı yönlü ibreyi gösteriyor.

Bir önceki kapanışını 11,1139 TL'den yapan euro şu anda 11,0705 TL alış ve 11,1573 TL satış fiyatına sahip.



