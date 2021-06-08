Dolarda ibre yukarıyı gösteriyor! 8 Haziran 2021 dolar ne kadar oldu? | 8 Haziran Salı dolar kaç TL, Euro ne kadar?

İşte 8 Haziran'da dolar ve euro'daki son durum...
DOLAR VE EURO FİYATLARI NE KADAR OLDU?
8 Haziran Salı günü vatandaşlar dolar ve euro fiyatlarını merak ediyor.
Dolar haftanın ikinci gününün sabahında yeşil ve yukarı yönlü ibreyi gösteriyor.
DOLAR NE KADAR OLDU?
Son kapanışını 8,6182 TL'den yapan dolar bugün 8,6082 TL alış ve 8,6284 TL satış fiyatına sahip.
Haftalık değişim yüzdesi 0.62 olan doların günlük değişim yüzdesi ise 0.07.
EURO NE KADAR OLDU?
Euro güne kırmızı ve aşağı yönlü ibreyle başladı.
Son kapanışını 10,5009 TL 'den yapan euro bugün 10,4868 TL alış ve 10,5151 TL satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.
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