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Dolarda şaşırtan düşüş, altın fiyatları geriliyor! İslam Memiş’ten çarpıcı dolar yorumu: ‘Yatırım değil ödeme aracı…’

08.11.2022 09:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dolar/TL kuru bir ayın en düşük seviyesine gerilerken, ons altın ve gram altın fiyatları da 8 Kasım 2022 Salı günü düşüyor. Yatırımcılar yaşanan düşüş karşısından “Dolar bugün kaç TL?”, “Altın fiyatları ne kadar oldu?” sorularını araştırırken Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş’ten Perşembe günü için uyarı geldi. İşte güncel, anlık, canlı altın ve döviz kurları rakamları…

Dolarda şaşırtan düşüş, altın fiyatları geriliyor! İslam Memiş’ten çarpıcı dolar yorumu: ‘Yatırım değil ödeme aracı…’

Dolar/TL kuru bir ayın en düşük seviyesine gerilerken, altın fiyatları da haftanın ikinci gününe düşüşle başladı. ABD'de perşembe günü açıklanacak olan Ekim ayı enflasyon rakamına odaklanan piyasalar 8 Kasım Salı gününe hareketli başladı. Peki Dolar kuru bugün kaç TL? Ons altın ve gram altın fiyatları bugün ne kadar? İşte detaylar…

ALTIN FİYATLARI GERİLİYOR

Cuma günü tarım dışı istihdam verisi sonrası Fed'in agresif faiz artırımı politikasına son vereceği beklentileri ile 1682 dolar/ons direncinin üzerine çıkan spot altın fiyatı dün buradan başlayan satışların etkisiyle bu sabah da geriliyor. Spot altın fiyatı bu sabah yüzde 0,30'u aşan düşüş ile 1668,68 dolar/ons seviyesini gördü. Şu sıralarda da 1669,22 dolar/ons seviyesinde. Altının gram fiyatı ise bu sabah 993 liradan işlem görüyor.

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DOLARDA DİKKAT ÇEKEN DÜŞÜŞ

Dolar/TL kuru ise endeksin 110 seviyesinin üzerinde yeşilde bulunmasına rağmen bugün son bir ayın en düşüğü olan 18,43 lira seviyesini gördü. Kur sonrasında yönünü yeniden yukarı çevirirken şu sıralar 18,52 lira seviyesinde hareket ediyor.

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İSLAM MEMİŞ’TEN PİYASA ANALİZİ

Doları bir yatırım aracı olarak görmediğini ifade eden Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, “Doların her ne kadar bir miktar daha değer artışları devam etse de dolar bir yatırım aracı değil bir ödeme aracıdır ve hem uluslararası piyasalarda hem yurt içi piyasalarda belli bir limiti tamamladı, dolardan uzak kalması gerektiğini düşünüyorum” dedi.


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Altın dolar

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