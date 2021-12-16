Dolarda son durum! 16 Aralık dolar ne kadar oldu? Euro ve dolar kaç TL oldu?

TCMB önceki günlerde döviz satış yöntemiyle dördüncü bir döviz müdahalesinde bulunmuştu. Piyasalardaki hareketlilik 16 Aralık tarihinde de sürüyor. Dolar son olarak kapanışı 15,12 liradan yaptı. İşte 16 Aralık dolarda son durum...

16 ARALIK DOLAR NE KADAR?

16 Aralık haftanın dördüncü gününde, dolar ve euro'nun ne kadar olduğu vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Bugün kurun seyrini Merkez Bankası'nın faiz kararı etkileyecek. Dolar bu sabah yeşil renkli ve yukarı yönlü ibreyi gösteriyor.

Son kapanışını 15,1294 TL 'den yapan Dolar/TL kuru alış fiyatı 15,1103 liradan, satış fiyatı ise 15,1486 liradan işlem görüyor.

EURO NE KADAR OLDU?

%2,54'lük bir değişim yaşayan euro ise bugün yukarı yönlü ibreyi gösteriyor.

Bir önceki kapanışını 17,1167 TL'den yapan euro şu anda 17,0902 TL alış ve 17,1433 TL satış fiyatına sahip.

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI BEKLENİYOR

Bugün gözler Merkez Bankası Para Politikası Kurulu'nun açıklayacağı faiz kararına odaklandı. Gerçekleştirilen piyasa anketleri ve finansal kuruluşların açıklamalarında 100 baz puanlık indirim beklentisi öne çıkıyor. Ancak 200-300 baz puanlık indirim bekleyenler de mevcut.

Ayrıca dün akşam ABD Merkez Bankası (Fed), beklentiler dahilinde politika faizini yüzde 0-0.25 aralığında sabit bıraktı. 2022 ve 2023 yılları için üç faiz artışı beklentisi öne çıktı. Fed, enflasyonda artışın geçici olduğu ifadesinden ise vazgeçti.