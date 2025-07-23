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Dolarda son durum (23 Temmuz 2025 Çarşamba) Dolar ve euro fiyatı...

Dolar fiyatında son durum ne? 23 Temmuz 2025 Çarşamba günü güncel dolar fiyatı merakla takip ediliyor. Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 40,4500 seviyesinden işlem görüyor. Peki, euro ve sterlinde son durum ne? İşte detaylar...

Dolarda son durum (23 Temmuz 2025 Çarşamba) Dolar ve euro fiyatı...

Dün yatay seyreden dolar/TL, günü önceki kapanışının hemen üzerinde 40,4020'den tamamladı. Dolar/TL, bugün saat 09.40 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 40,4500'dan işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yatay seyirle 47,5150'den ve sterlin/TL yüzde 0,1 artışla 54,7730'dan satılıyor.

Dolarda son durum (23 Temmuz 2025 Çarşamba) Dolar ve euro fiyatı... 1

Dolar endeksi de yüzde 0,1 artışla 97,5 seviyesinde bulunuyor.

ABD ile Japonya'nın ticaret konusunda anlaşması, diğer ülkelerle de uzlaşı sağlanabileceği beklentilerini güçlendirmesi varlık fiyatlamalarında etkili oldu. ABD'nin en büyük ticaret ortaklarından Japonya ile anlaşması ve diğer bir partneri Çin ile de gelecek hafta uzlaşı temaslarının başlayabileceğine yönelik iyimserlikler piyasalardaki risk algısını azalttı.

Tarifelerde uzlaşmaya varılabileceğine dair iyimserliklerin yanı sıra tarifelerin düşük oranlarda da olsa uygulanacak olmasının enflasyonist baskıları artırabileceği endişeleri ortadan kalkmadı. Bu durum, ABD'de iyileşen makroekonomik verilere rağmen söz konusu riskler nedeniyle ABD Merkez Bankasının (Fed) para politikasında gevşeme döngüsüne ne zaman devam edeceğine ilişkin soru işaretlerini gündemde tutuyor.

Analistler, Fed yetkililerinin faiz indirimi konusunda ayrışan tutumlarının da fiyatlamaları zorlaştıran etmenler arasında yer aldığını belirterek, para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in bu ay politika faizini sabit tutmasına kesin gözüyle bakıldığını aktardı.

Bugün yurt içinde tüketici güven endeksi, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde tüketici güven endeksi, ABD'de haftalık mortgage başvuruları ile mevcut konut satışları takip edilecek. (AA)Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Avustralya Doları
26,65
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İsviçre Frangı
51,01
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Rus Rublesi
0,51
0,52
% 0.12
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Çin Yuanı
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İsveç Kronu
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13:13
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